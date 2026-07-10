Infanta Sofía apuesta por un vestido polka dots perfecto para un look elegante de verano

La familia real española protagonizó una de sus apariciones institucionales más importantes del año al reunirse en la Academia General del Aire y del Espacio, en Murcia, para acompañar a la princesa Leonor en la ceremonia de entrega de Reales Despachos, un acto que marca un nuevo hito en su formación militar como futura reina de España.

Junto a los reyes Felipe VI y Letizia, la infanta Sofía nos atrapó gracias a un estilismo elegante, juvenil y encantador, fiel a las tendencias de la temporada, confirmando que, poco a poco, está consolidando una identidad propia dentro de la moda royal.

La princesa Leonor recibió sus Reales Despachos acompañada por los reyes Felipe VI y Letizia, mientras la infanta Sofía captó la atención con un elegante vestido blanco de polka dots durante la ceremonia celebrada en la Academia General del Aire y del Espacio, en Murcia. Getty Images

¿Cómo era el vestido de polka dots de la infanta Sofía?

Para esta importante ceremonia, la infanta Sofía apostó por un vestido midi de lunares, polka dots, uno de los estampados clásicos que temporada tras temporada regresa a las pasarelas y al armario de las mujeres mejor vestidas.

El vestido de polka dots es de la marca de ropa Mango y lo acompañó con unas Ballet Slingback de cuero negro que llevan el nombre “Barbara” de la firma española Magrit Shoes, len cuanto a los accesorios, optó por no usar ya que el estampado del vestido es bastante cargado.

El diseño de este hermoso vestido luce por su silueta femenina, con un corte fluido que aporta movimiento y elegancia. El estampado de lunares reforzó el carácter atemporal del look, además de enaltecer reforzar la identidad española ya que el origen de este estampado ha sido durante décadas identitario de la mujer española. Con esta elección, Sofía volvió a enseñar su preferencia por prendas de líneas limpias y estampados clásicos, una fórmula que recuerda al estilo discreto y refinado que durante años ha caracterizado a la reina Letizia.

La infanta Sofía acompañó a la princesa Leonor durante la entrega de Reales Despachos con un elegante vestido blanco de polka dots, un diseño clásico que reforzó su estilo juvenil y su conexión con una de las estampas más emblemáticas de la moda española. Getty Images

Un nuevo paso en la formación militar de la princesa Leonor

Más allá de la moda, la ceremonia tuvo un profundo significado para la Corona española. La entrega de Reales Despachos representa un nuevo avance en la preparación militar de la princesa Leonor, quien continúa completando la formación que tradicionalmente reciben los futuros jefes de Estado.

Acompañada por los reyes Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía, la heredera al trono vivió uno de los momentos más relevantes de su trayectoria institucional, reforzando su compromiso con las Fuerzas Armadas y con el papel que asumirá en el futuro como reina de España.

Mientras Leonor protagonizaba este importante capítulo de su formación, la infanta Sofía volvió a captar la atención por su acertada elección de vestuario.