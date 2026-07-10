El príncipe Harry da un nuevo paso por Invictus Games: así celebró la cuenta regresiva hacia Birmingham 2027

El príncipe Harry ha vuelto a colocar a los Invictus Games en el centro de la conversación internacional, justo a un año de que Birmingham reciba la edición 2027 de la competencia, el duque de Sussex encabezó una jornada especial para inaugurar la cuenta regresiva, mostrando el compromiso que mantiene desde hace más de una década con este proyecto dedicado a militares y veteranos heridos, enfermos o lesionados. Harry apareció sonriente y participativo durante las actividades organizadas en el National Exhibition Centre (NEC), sede principal de los próximos Juegos, donde convivió con atletas, voluntarios y miembros de la comunidad Invictus.

Así celebró el príncipe Harry el inicio de la cuenta regresiva

En el video compartido por la organización de los Invictus Games, el príncipe Harry se dejó ver participando en distintas disciplinas adaptadas que formarán parte de Birmingham 2027, entre ellas pickleball, wheelchair rugby y laser run, además de conversar con competidores y reconocer el esfuerzo de quienes han encontrado en el deporte una herramienta para reconstruir sus vidas. El evento marcó oficialmente el inicio de la cuenta regresiva de un año para la competencia, que reunirá a más de 550 participantes provenientes de 26 países entre el 10 y el 17 de julio de 2027.

¿Qué son los Invictus Games y por qué son tan importantes para Harry?

Los Invictus Games fueron creados por el príncipe Harry en 2014, después de que conociera el impacto positivo del deporte adaptado en la recuperación física y emocional de militares durante su visita a los Warrior Games en Estados Unidos. Desde entonces, el torneo se ha convertido en uno de los proyectos más importantes del duque de Sussex. Los Juegos buscan impulsar la rehabilitación, fortalecer la salud mental y demostrar que una lesión no define el futuro de quienes han servido a su país.

El príncipe Harry participó en una exhibición de pickleball durante la presentación oficial de la cuenta regresiva para los Invictus Games Birmingham 2027, conviviendo con atletas y promoviendo el deporte adaptado como símbolo de resiliencia. Getty Images

Birmingham 2027 marcará un regreso especial

La edición de 2027 tendrá un significado especial porque supondrá el regreso de los Invictus Games al Reino Unido por primera vez desde su edición inaugural en Londres en 2014. Además de competencias ya tradicionales, Birmingham incorporará nuevas disciplinas adaptadas, entre ellas el pickleball, ampliando las oportunidades de participación para los atletas internacionales.

El príncipe Harry continúa impulsando el legado de Invictus

Aunque el viaje del príncipe Harry también ha generado atención por realizarse sin la compañía pública de Meghan Markle, el enfoque de esta visita estuvo completamente centrado en la misión de Invictus. Durante las actividades, el duque destacó el espíritu de comunidad que caracteriza al movimiento y celebró que cada nueva edición permita inspirar a más personas a través del deporte y la resiliencia. Con este acto simbólico, el príncipe da una vuelta de página a las controversias que suelen rodearlo.