La princesa Leonor lleva el conjunto azul que define la cintura con elegancia.

La princesa Leonor volvió a demostrar que su estilo evoluciona con cada aparición pública. Durante la ceremonia de entrega de los premios “Docentes Referentes” de la Fundación Ibercaja, celebrada el 8 de julio de 2026 en el Monasterio de Cogullada, en Zaragoza, la heredera al trono español apostó por un sofisticado conjunto azul que destacó por su silueta estructurada y su capacidad para definir la cintura con un aire elegante y contemporáneo.

Acompañada por los reyes Felipe VI y Letizia, así como por la infanta Sofía, Leonor protagonizó una de las imágenes más comentadas del evento gracias a un estilismo que confirma su inclinación por prendas de líneas limpias y cortes favorecedores.

El conjunto azul de la princesa Leonor que estiliza la figura

Para esta cita institucional, la princesa Leonor eligió un conjunto en color azul compuesto por un blazer de corte entallado y pantalón a juego. El diseño destacó por marcar sutilmente la cintura, creando una silueta equilibrada y muy favorecedora sin perder la sobriedad que caracteriza a los actos oficiales de la Casa Real española.

Este tipo de conjuntos sastre continúa consolidándose como una de las grandes tendencias del momento, ya que combina elegancia, comodidad y versatilidad. Además, el azul es uno de esos tonos que nunca pasan de moda y que transmite serenidad, sofisticación y confianza, cualidades que encajan perfectamente con la imagen institucional de la heredera.

El look se completó con accesorios discretos, permitiendo que el protagonismo recayera en la impecable confección del traje y en su silueta estructurada.

Los trajes de sastrería siguen dominando las tendencias, y la princesa Leonor acaba de confirmar por qué. Getty Images

Un look elegante para una cita dedicada a la educación

La aparición de la princesa Leonor tuvo lugar durante la primera edición de los premios “Docentes Referentes”, organizados por la Fundación Ibercaja para reconocer la excelencia de los docentes y promover la innovación educativa.

En la ceremonia estuvieron presentes el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía, quienes acompañaron a Leonor en este importante compromiso oficial celebrado en Zaragoza.

Más allá del acto institucional, el estilismo de la princesa volvió a captar la atención de los seguidores de la moda por su equilibrio entre modernidad y elegancia. El traje azul de corte entallado demuestra que una prenda clásica puede convertirse en una apuesta actual cuando incorpora una confección que realza la cintura y favorece la figura de forma natural.

Con esta elección, la princesa Leonor reafirma una línea de estilo cada vez más definida: conjuntos de sastrería impecables, colores atemporales y diseños sofisticados que proyectan una imagen madura sin perder frescura.