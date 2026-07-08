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Moda

Zendaya deslumbra en la premiere de The Odyssey con un exclusivo vestido con estilo romántico

No importa si se trata de una gala de cine o de una alfombra roja internacional: Zendaya siempre encuentra la manera de sorprender.

Julio 08, 2026 • 
Karen Luna
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Zendaya deslumbra en la premiere de The Odyssey con un exclusivo vestido con estilo romántico.

Getty Images

Si hay alguien capaz de convertir una alfombra roja en un auténtico momento de moda, esa es Zendaya. La actriz volvió a captar todas las miradas durante la premiere de The Odyssey en París, donde apostó por un sofisticado vestido personalizado de Louis Vuitton, complementado con deslumbrantes joyas de Messika.

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Lejos de seguir tendencias pasajeras, la estrella reafirmó por qué es considerada una de las figuras con mayor influencia en la industria de la moda. Su aparición en la capital francesa no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados del estreno.

El vestido Louis Vuitton con el que Zendaya conquistó París

Para la premiere de The Odyssey, Zendaya eligió un diseño custom de Louis Vuitton, una firma con la que ha construido una sólida relación en los últimos años y que suele acompañarla en algunos de sus compromisos más importantes.

El vestido destacó por su confección impecable y por una estética elegante que permitió que cada detalle hablara por sí solo. Como complemento, la actriz llevó joyas de Messika, aportando el brillo justo para elevar el estilismo sin restarle protagonismo al diseño.

El resultado fue un look equilibrado, sofisticado y completamente alineado con el estilo que ha caracterizado a Zendaya en las alfombras rojas más importantes del mundo.

Zendaya reafirma su lugar como referente de estilo

No es casualidad que cada una de las apariciones de Zendaya genere conversación. Con el paso de los años, la actriz ha construido una identidad estética que combina alta costura, propuestas contemporáneas y elecciones que siempre consiguen sorprender.

Su presencia en la premiere de The Odyssey en París volvió a demostrar que no necesita excesos para destacar. Un vestido exclusivo de Louis Vuitton, unas elegantes piezas de Messika y su característica seguridad fueron suficientes para convertirla en una de las protagonistas de la noche.

Más allá del estreno de la película, su look volvió a ocupar titulares y a inspirar conversaciones entre amantes de la moda, confirmando que cada una de sus apariciones termina marcando tendencia.

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Con este nuevo estilismo, Zendaya suma otro momento memorable a su historial de alfombras rojas, consolidándose como una de las celebridades que mejor interpreta la elegancia contemporánea y demostrando, una vez más, que la moda también puede contar historias antes de que comience la función.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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