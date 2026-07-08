Estilo boho chic: así lo lleva la infanta Sofía para verse elegante y juvenil

Más allá del significado de su primer discurso oficial, hubo otro detalle que acaparó las miradas, es el estilo boho chic que eligió la infanta Sofía para una ocasión histórica y que confirmó su evolución como nuevo referente de moda entre las royals europeas.

La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia apostó por un look que resume una de las tendencias más fuertes, el boho chic, una estética que se logra con prendas relajadas, frescas, con detalles románticos incluso telas porosas para lograr una imagen elegante sin esfuerzo.

Lejos de los estilismos excesivamente formales, Sofía eligió una combinación que demuestra cómo vestir con sofisticación a través de piezas cómodas, versátiles y fáciles de adaptar al día a día.

El look de la infanta Sofía confirma que el boho chic sigue siendo la tendencia más elegante del verano, lució con un atuendo compuesto por tres básicos que definen el nuevo boho chic. Fue una blusa blanca con bordados calados, pantalones fluidos en tono azul cielo y unas alpargatas planas de una firma española. La blusa, con mangas amplias y detalles de encaje, aporta ese aire artesanal característico del estilo bohemio, mientras que el pantalón de corte recto y tejido ligero equilibra el look con una silueta limpia y contemporánea.

La infanta Sofía luce un estilismo boho chic durante su participación en un acto oficial, donde combinó una blusa blanca con detalles calados, pantalones fluidos en azul pastel y alpargatas planas de una firma española. Getty Images

Las alpargatas terminan de reforzar esa estética relajada que cada verano vuelve a conquistar las pasarelas. Además de estilizar el conjunto, ofrecen comodidad para jornadas largas sin renunciar a la elegancia. El resultado es un estilismo fresco, natural y muy favorecedor que confirma que el boho chic ha evolucionado hacia una versión mucho más refinada, alejada de los excesos de temporadas anteriores.

Las claves del look boho de la infanta Sofía para copiarlo con éxito

El verdadero acierto del look está en la manera en que la infanta Sofía equilibra cada elemento de su estilismo. La royal apuesta por tejidos ligeros que aportan movimiento y frescura, además de una paleta de colores suaves que transmite luminosidad y así como serenidad. La combinación del blanco con el azul pastel crea un efecto elegante, mientras que las alpargatas planas añaden comodidad sin restar estilo, consolidándose como uno de las mejores opciones de calzado.

La infanta Sofía apostó por un estilismo boho chic en uno de los momentos más importantes de su agenda institucional, confirmando su evolución como uno de los nuevos referentes de moda de la realeza española. Getty Images

A ello se suma su cabellera larga, llevada suelta con una textura natural y un maquillaje prácticamente imperceptible, dos detalles que refuerzan la esencia relajada del boho chic. El resultado es una imagen equilibrada, juvenil y fácil de replicar, ideal para eventos formales y familiares.

Con esta aparición, la infanta Sofía hace uso del menos es más ya que no hacen falta diseños recargados para convertirse en un referente de moda.

