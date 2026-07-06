Anne Hathaway ilumina la gala de The Odyssey presumiendo su linda baby bump.

Anne Hathaway volvió a demostrar por qué cada una de sus apariciones en una alfombra roja se convierte en tema de conversación. Durante la gala de The Odyssey, la actriz cautivó con un elegante vestido azul cielo de Christian Diorque, además de reflejar su inconfundible estilo, permitió que su baby bump se llevara parte del protagonismo de la noche.

Con una sonrisa de oreja a oreja y posando con una mano sobre su vientre, la actriz irradiaba felicidad mientras desfilaba frente a las cámaras. Su look no solo conquistó a los asistentes, sino que también comenzó a dar de qué hablar entre los amantes de la moda, quienes destacaron la delicadeza y el romanticismo del diseño.

El vestido azul de Christian Dior con el que Anne Hathaway conquistó la gala de The Odyssey

Para esta esperada gala, Anne Hathaway eligió un vestido azul cielo de Christian Dior, una creación de inspiración etérea confeccionada en una delicada tela plisada que aportaba un movimiento ligero y elegante a cada paso.

El diseño presentaba un escote palabra de honor con un sutil efecto drapeado y mangas caídas de tejido vaporoso que añadían un aire romántico al conjunto. Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención fue la gran flor de tela ubicada al frente de la cintura, un detalle que se convirtió en el protagonista del vestido y que enmarcó con delicadeza su baby bump.

La silueta amplia y fluida permitió que el diseño cayera con naturalidad, logrando un equilibrio entre sofisticación y comodidad. Anne completó el estilismo con un maquillaje luminoso, labios rojos, el pelo suelto con suaves ondas y discretas joyas, dejando que el vestido acaparara todas las miradas.

Anne Hathaway demuestra que el estilo y la maternidad hacen una gran combinación

Más allá del diseño, uno de los momentos que más enterneció fue la actitud de la actriz durante la gala. Anne Hathawayposó relajada, sonriente y acariciando su vientre, dejando ver que atraviesa esta etapa con naturalidad y confianza.

Su elección de vestuario también confirma una tendencia cada vez más presente en las alfombras rojas: apostar por diseños que celebren el embarazo sin renunciar al glamour. En lugar de ocultar su figura, la actriz eligió una pieza que acompañó su silueta con delicadeza y convirtió su baby bump en parte del protagonismo del look.

Una vez más, Anne Hathaway dejó claro que la elegancia está en los detalles. Con un vestido azul de Christian Dior, una silueta vaporosa y una gran flor en la cintura que aportó un toque romántico, la actriz firmó uno de los estilismos más comentados de la gala de The Odyssey, confirmando que sigue siendo uno de los grandes referentes de moda en Hollywood.