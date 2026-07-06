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Realeza

Príncipe Harry: el inesperado desplante que sufrió tras aceptar alojarse en el Palacio de Buckingham

El duque de Sussex habría aceptado hospedarse en el Palacio de Buckingham durante su próxima visita al Reino Unido, pero la oferta fue retirada a última hora, desatando una nueva controversia entre Harry y la familia real británica.

Julio 06, 2026 • 
Isamar Escobar
El príncipe Harry en medio de la polémica por el retiro de la oferta para alojarse en el Palacio de Buckingham.

El príncipe Harry vuelve a estar en el centro de la polémica después de que la oferta para alojarse en el Palacio de Buckingham fuera retirada cuando ya la había aceptado, según reveló un nuevo reporte.

GETTY IMAGES

Cuando parecía que la próxima visita del príncipe Harry al Reino Unido podría marcar un nuevo acercamiento con la familia real británica, un sopresivo cambio de planes volvió a poner en evidencia la tensión entre ambas partes. El duque de Sussex habría aceptado una oferta para alojarse en el Palacio de Buckingham durante su estancia en Londres, pero, según informó su equipo, la invitación fue retirada poco antes de su llegada.

De acuerdo con un portavoz del príncipe Harry, el rey Carlos III había ofrecido inicialmente alojamiento en una residencia real para facilitar la visita del duque de Sussex, quien viajará al Reino Unido para cumplir con una serie de compromisos benéficos relacionados con los Invictus Games.
Sin embargo, una vez que Harry formalizó su aceptación, la oferta fue retirada. Su equipo calificó la decisión como “decepcionante” y señaló que el Palacio justificó el cambio por la inminente resolución judicial del caso que enfrenta al príncipe con Associated Newspapers, prevista para esta semana.

¿Qué dice el Palacio de Buckingham?

Fuentes cercanas al Palacio sostienen una versión distinta de los hechos. Según esa explicación, Harry no confirmó su respuesta dentro del plazo previsto y primero rechazó la invitación antes de cambiar de opinión horas después.
Para entonces, argumentan desde la Casa Real, ya no era posible organizar la logística necesaria para recibirlo en una residencia oficial, ya que este tipo de visitas requiere una planificación previa y coordinación con el personal encargado de la seguridad y el protocolo.

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La seguridad sigue siendo el principal obstáculo para el príncipe Harry

La controversia se produce en medio del prolongado conflicto del príncipe Harry con el Gobierno británico por la protección policial durante sus visitas al Reino Unido.

Tras perder la seguridad financiada con fondos públicos cuando dejó de ser miembro activo de la familia real en 2020, el duque ha insistido en que no considera seguro viajar con Meghan Markle y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, sin medidas de protección adecuadas.
Precisamente, su equipo explicó que primero tuvo que organizar un dispositivo de seguridad privado antes de aceptar el alojamiento ofrecido por la Casa Real.

carlos iii principe harry

La relación del príncipe Harry y Carlos III atraviesa por un momento complicado

Getty Archivo

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¿Verá el príncipe Harry al rey Carlos III durante su visita?

Hasta el momento no se ha confirmado un encuentro entre el príncipe Harry y el rey Carlos III durante esta visita al Reino Unido.
El viaje estará centrado principalmente en actividades relacionadas con los Invictus Games y otros compromisos benéficos en Londres y Birmingham. Mientras tanto, el nuevo episodio sobre su alojamiento vuelve a reflejar la compleja relación entre el duque de Sussex y la familia real, una situación que continúa generando atención internacional.

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Isamar Escobar
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