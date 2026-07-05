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Realeza

Kate Middleton copia el peinado favorito de la reina Letizia

El recogido que ambas royals eligen una y otra vez demuestra una sola cosa que aquí te explicamos y que puedas usarlo con mayor frecuencia en tu día a día.

Julio 05, 2026 • 
Isamar Escobar
El chongo bajo une a Kate Middleton y la reina Letizia en sus apariciones más importantes.

El chongo bajo une a Kate Middleton y la reina Letizia en sus apariciones más importantes.

Getty Images

Si hay un detalle de belleza que une a Kate Middleton y a la reina Letizia, es su debilidad por este peinado, elegante, rápido de elaborar y sobre todo práctico.

Aunque cada una tiene un estilo muy diferente para vestir, cuando llega el momento de asistir a actos de Estado, recepciones oficiales o ceremonias solemnes, ambas recurren al mismo peinado. Una coincidencia que no ha pasado desapercibida y que confirma que este clásico sigue siendo una de las apuestas más sofisticadas dentro de la realeza.

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El peinado que más usa Kate Middleton y la reina Letizia

Kate Middleton suele sorprender con su melena suelta y ondas perfectamente definidas, pero cuando la ocasión exige un look más protocolario cambia por completo de estilo y apuesta por un chongo bajo pulido.
La reina Letizia, ha convertido este recogido en uno de sus grandes sellos de imagen. Lo ha llevado durante cenas de gala, visitas de Estado, audiencias reales e incluso en algunos de los eventos más importantes de la Corona española.

En ambos casos, el resultado es el mismo, un peinado elegante, discreto y atemporal que nunca roba protagonismo al resto del estilismo al contrario ayuda a centrar la atención en lo que realmente importa.

¿Por qué las royals siempre vuelven a este peinado?

No es una elección al azar. El chongo bajo reúne todas las características que busca un peinado de protocolo.
Al recoger completamente el cabello, estiliza el cuello, define la mandíbula y aporta una imagen mucho más refinada. Además, permite que los pendientes, collares, tiaras o tocados se conviertan en el centro de atención, algo fundamental en eventos donde las joyas forman parte del código de vestimenta.

Otro de sus beneficios es que permanece intacto durante horas, incluso en largas jornadas oficiales, viajes o ceremonias al aire libre.

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La reina Letizia apuesta por un recogido bajo que estiliza el rostro y resalta sus pendientes.

La reina Letizia ha convertido el chongo bajo en uno de sus peinados más elegantes para los actos oficiales.

GETTY IMAGES

Así lo adapta cada una a su estilo

Aunque el peinado es prácticamente el mismo, Kate Middleton y la reina Letizia le imprimen su propia personalidad.
Kate suele llevar un acabado más romántico, con un ligero volumen en la coronilla y algunos mechones suavemente peinados que aportan movimiento y dulcifican las facciones.
La reina Letizia, en cambio, apuesta por una versión mucho más pulida. Suelen destacar la raya perfectamente marcada y un moño compacto que transmite modernidad y sofisticación, convirtiéndolo en uno de los recogidos más elegantes de la realeza europea.

El chongo bajo, el peinado que conquistó a Kate Middleton y la reina Letizia

Kate Middleton suele sorprender con su cabellera suelta y ondas perfectamente definidas, pero cuando la ocasión exige un look más protocolario cambia por completo de estilo y apuesta por un chongo bajo pulido.

Getty Images

El peinado ideal para lucir joyas espectaculares

No es casualidad que ambas royals recurran al chongo bajo cuando estrenan pendientes importantes o piezas históricas de sus joyeros.
Este recogido deja completamente despejado el rostro y el cuello, permitiendo que las joyas brillen sin competir con el cabello. Desde pendientes de diamantes hasta diseños con perlas o zafiros, tanto Kate Middleton como la reina Letizia han demostrado que este peinado es el mejor aliado para elevar cualquier look de gala.

Estilista de Kate Middleton

Estilista de Kate Middleton

Getty Images

¿Cómo recrear este peinado de chongo bajo elegante?

La clave está en conseguir un acabado limpio y brillante. Comienza haciendo una raya al centro o ligeramente lateral, recoge el cabello en una coleta baja y forma un moño compacto sujetándolo con horquillas. Finaliza con un sérum o spray de brillo para controlar el frizz y lograr ese efecto pulido que caracteriza a las casas reales europeas.

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Isamar Escobar
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