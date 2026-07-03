Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

¡Bye a ser Swift! Tras su boda con Travis Kelce, este sería el nuevo nombre de la cantante

Taylor Swift está lista para dar uno de los pasos más simbólicos de su nueva vida como esposa.

Julio 03, 2026 • 
Isamar Escobar
Fortuna de Travis Kelce

Fortuna de Travis Kelce

Getty Images

En medio de la información que sale a la luz de manera dosificada de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, medios internacionales aseguran que la cantante que ha logrado que su nombre sea un imperio, está dispuesta a hacer un cambio que pocos imaginaban. Esto significa que podría modificar legalmente su apellido para adoptar el de su esposo. De confirmarse, la cantante pasaría a llamarse Taylor Kelce en los documentos oficiales.

Taylor Swift planearía cambiar su apellido tras la boda

Diversas fuentes cercanas a la pareja aseguran que Taylor habría tomado la decisión de adoptar el apellido “Kelce” una vez concluido el proceso legal de su matrimonio. Sin embargo, este cambio no significaría el fin de la era Taylor Swift dentro de la industria musical. La cantante continuaría utilizando su nombre artístico en todos sus proyectos, giras, álbumes y lanzamientos, ya que se trata de una de las marcas personales más valiosas del entretenimiento.

Es decir, Taylor Swift seguiría siendo Taylor Swift para millones de fans, mientras que, en el ámbito privado, su nombre legal podría convertirse en Taylor Kelce.

¿Quiénes son las damas de honor de Taylor Swift?

¿Quiénes son las damas de honor de Taylor Swift?

Getty Images

¿Taylor Kelce? El nombre que ya divide opiniones entre los fans

Como era de esperarse, la posibilidad de que la cantante cambie legalmente su apellido ya ha provocado todo tipo de reacciones.
Mientras algunos consideran que se trata de un gesto romántico hacia Travis Kelce y la nueva etapa que viven como matrimonio, otros creen que Taylor Swift es mucho más que un apellido: es una marca global y parte de la historia de la música pop.

¿Por qué Taylor Swift tomaría esta decisión?

La decisión responde a un deseo completamente personal. La cantante querría compartir el mismo apellido que Travis Kelce y la familia que ambos planean construir en el futuro. Para la pareja, este gesto representaría una nueva etapa de compromiso más allá de la ceremonia y simbolizaría la unión que han construido desde que hicieron pública su relación. Aunque el cambio pueda parecer inesperado para sus seguidores, no sería la primera celebridad que mantiene intacta su marca profesional mientras adopta un apellido diferente en su vida privada.

¿De dónde surge la tradición de adoptar el apellido del esposo?

La costumbre de que una mujer adopte el apellido de su esposo se remonta a la Edad Media en Europa y se consolidó siglos después bajo el sistema jurídico inglés conocido como coverture. Según esta figura legal, al contraer matrimonio la identidad jurídica de la mujer quedaba integrada a la de su marido, por lo que él asume el control de sus bienes, contratos y decisiones legales.

Como parte de esa unión legal y simbólica, la esposa comenzaba a utilizar el apellido del esposo, una práctica que con el tiempo trascendió el ámbito jurídico y se convirtió en una tradición cultural en muchos países.

En la actualidad ya no es tan popular esta opción, aunque hay quienes si están dispuestas a realizarlo.

¡Te interesará leer!
selena gomez anuncia su compromiso matrimonial con benny blanco.jpg
Entretenimiento
¡Se van a casar! Selena Gomez y Benny Blanco están comprometidos
Diciembre 12, 2024
 · 
Beatriz Velasco
alfombra roja Selena Gomez asiste a la Gala Anual de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter presentada por Lifetime en el Beverly Hills Hotel el 4 de diciembre de 2024 en Beverly Hills, California..jpg
Moda
Los significativos detalles del anillo de compromiso de Selena Gomez
Diciembre 12, 2024
 · 
Beatriz Velasco

taylor.jpg

Sin embargo Taylor Swift no renunciaría a la marca que construyó durante casi dos décadas, cambiar legalmente de apellido no implica modificar una identidad artística consolidada.

Desde su debut, Taylor Swift ha construido una de las marcas más poderosas de la música, con una trayectoria que incluye hasta hoy más de 700 premios, incluidos 14 premios Grammy, 40 American Music Awards y 49 Billboard Music Awards, cifras que la convierten en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos.

Por esa razón, las fuentes coinciden en que la cantante seguirá firmando discos, apareciendo en plataformas de streaming y promocionando nuevos proyectos bajo el nombre con el que alcanzó el éxito internacional, Taylor Swift.

Taylor Swift Entérate Lo último
Isamar Escobar
Relacionado
Selena Gomez explica su desaparición de las redes sociales
Entretenimiento
¿No es Selena Gomez? Ella será la dama de honor secreta en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Julio 03, 2026
 · 
Isamar Escobar
Selena Gomez presume la tendencia de uñas acrílicas que usó en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Belleza
Selena Gomez presume la tendencia de uñas acrílicas que usó en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Julio 03, 2026
 · 
Isamar Escobar
7 tonos de uñas de gel que hacen que las manos luzcan más luminosas
Belleza
7 tonos de uñas de gel que hacen que las manos luzcan más luminosas
Julio 03, 2026
 · 
Isamar Escobar
Manchester City v West Ham United - Premier League
Entretenimiento
Gabrielle Haaland, la hermana de Erling Haaland que es idéntica a él: FOTOS
Julio 03, 2026
 · 
Karen Luna