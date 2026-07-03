¡Bye a ser Swift! Tras su boda con Travis Kelce, este sería el nuevo nombre de la cantante

En medio de la información que sale a la luz de manera dosificada de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, medios internacionales aseguran que la cantante que ha logrado que su nombre sea un imperio, está dispuesta a hacer un cambio que pocos imaginaban. Esto significa que podría modificar legalmente su apellido para adoptar el de su esposo. De confirmarse, la cantante pasaría a llamarse Taylor Kelce en los documentos oficiales.

Taylor Swift planearía cambiar su apellido tras la boda

Diversas fuentes cercanas a la pareja aseguran que Taylor habría tomado la decisión de adoptar el apellido “Kelce” una vez concluido el proceso legal de su matrimonio. Sin embargo, este cambio no significaría el fin de la era Taylor Swift dentro de la industria musical. La cantante continuaría utilizando su nombre artístico en todos sus proyectos, giras, álbumes y lanzamientos, ya que se trata de una de las marcas personales más valiosas del entretenimiento.

Es decir, Taylor Swift seguiría siendo Taylor Swift para millones de fans, mientras que, en el ámbito privado, su nombre legal podría convertirse en Taylor Kelce.

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¿Taylor Kelce? El nombre que ya divide opiniones entre los fans

Como era de esperarse, la posibilidad de que la cantante cambie legalmente su apellido ya ha provocado todo tipo de reacciones.

Mientras algunos consideran que se trata de un gesto romántico hacia Travis Kelce y la nueva etapa que viven como matrimonio, otros creen que Taylor Swift es mucho más que un apellido: es una marca global y parte de la historia de la música pop.

¿Por qué Taylor Swift tomaría esta decisión?

La decisión responde a un deseo completamente personal. La cantante querría compartir el mismo apellido que Travis Kelce y la familia que ambos planean construir en el futuro. Para la pareja, este gesto representaría una nueva etapa de compromiso más allá de la ceremonia y simbolizaría la unión que han construido desde que hicieron pública su relación. Aunque el cambio pueda parecer inesperado para sus seguidores, no sería la primera celebridad que mantiene intacta su marca profesional mientras adopta un apellido diferente en su vida privada.

¿De dónde surge la tradición de adoptar el apellido del esposo?

La costumbre de que una mujer adopte el apellido de su esposo se remonta a la Edad Media en Europa y se consolidó siglos después bajo el sistema jurídico inglés conocido como coverture. Según esta figura legal, al contraer matrimonio la identidad jurídica de la mujer quedaba integrada a la de su marido, por lo que él asume el control de sus bienes, contratos y decisiones legales.

Como parte de esa unión legal y simbólica, la esposa comenzaba a utilizar el apellido del esposo, una práctica que con el tiempo trascendió el ámbito jurídico y se convirtió en una tradición cultural en muchos países.

En la actualidad ya no es tan popular esta opción, aunque hay quienes si están dispuestas a realizarlo.

Sin embargo Taylor Swift no renunciaría a la marca que construyó durante casi dos décadas, cambiar legalmente de apellido no implica modificar una identidad artística consolidada.

Desde su debut, Taylor Swift ha construido una de las marcas más poderosas de la música, con una trayectoria que incluye hasta hoy más de 700 premios, incluidos 14 premios Grammy, 40 American Music Awards y 49 Billboard Music Awards, cifras que la convierten en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos.

Por esa razón, las fuentes coinciden en que la cantante seguirá firmando discos, apareciendo en plataformas de streaming y promocionando nuevos proyectos bajo el nombre con el que alcanzó el éxito internacional, Taylor Swift.