¿Por qué Sarah Ferguson perdió el título de duquesa de York? Su reacción sale a la luz

Aunque dejará de ser conocida públicamente como duquesa de York, Sarah Ferguson mantiene intacta su identidad dentro de la historia reciente de la monarquía británica. La autora de novelas y defensora de diversas causas benéficas se mantendrá desarrollando proyectos bajo su nombre, mientras que sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, conservan sus títulos reales, ya que estos no dependen del uso del ducado por parte de su padre.

Sarah Ferguson perdió el título de duquesa de York porque era un tratamiento protocolario ligado al ducado de su exesposo, el príncipe Andrew.

Al dejar él de utilizar el título de duque de York por decisión de la Corona, ella también dejó de tener derecho a ser conocida públicamente como duquesa de York. Aunque ambos se divorciaron en 1996 y Sarah había conservado ese título de cortesía durante casi 30 años, este dependía directamente del estatus nobiliario de Andrew y no era un título propio.

Esa es la razón que está directamente relacionada con el príncipe Andrew. Después de que el hijo del rey aceptara dejar de utilizar el título de duque de York, Sarah Ferguson también dejó de usar el de duquesa de York, ya que se trataba de un título de cortesía derivado del de su exesposo y no de un título propio. La decisión llega tras años de controversias alrededor del príncipe Andrew, quien se apartó de la vida pública y de sus funciones reales después del escándalo relacionado con su amistad con Jeffrey Epstein. La renuncia al uso del ducado marca el cierre definitivo de una etapa para ambos.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrew asistieron juntos al funeral de la duquesa de Kent. GETTY IMAGES

Así reaccionó Sarah Ferguson al dejar atrás el título

Lejos de mostrar inconformidad, personas cercanas a Sarah Ferguson aseguraron que la escritora recibió la noticia con tranquilidad y que el cambio no hace gran diferencia en su vida. Ferguson continuará apoyando las decisiones del príncipe Andrew y seguirá centrada en sus proyectos personales y filantrópicos.

Asegura que siempre apoyará las decisiones de su exmarido y hará lo que sea por el Rey. Para ella, esto no supondrá una gran diferencia.

¿Qué cambia para Sarah Ferguson a partir de ahora?

Aunque dejará de ser conocida públicamente como duquesa de York, Sarah Ferguson mantiene intacta su identidad dentro de la historia reciente de la monarquía británica. La autora de novelas y defensora de diversas causas benéficas continuará desarrollando sus proyectos bajo su nombre, mientras que sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, conservan sus títulos reales, ya que estos no dependen del uso del ducado por parte de su padre.

¿Cómo se llamarán ahora el príncipe Andrew, Sarah Ferguson y sus hijas?

Aunque el príncipe Andrew dejará de usar el título de duque de York, las princesas Beatriz y Eugenia mantendrán intactos sus títulos. GETTY IMAGES

Con la salida del título de duque de York, el príncipe Andrew pasará a ser conocido públicamente como Andrew Mountbatten-Windsor, mientras que su exesposa dejará atrás el tratamiento de Sarah, duquesa de York para presentarse simplemente como Sarah Ferguson. Sin embargo, el cambio no afecta a sus hijas. La princesa Beatriz y la princesa Eugenia conservan sus títulos reales porque los recibieron por nacimiento como hijas de un príncipe británico y no dependen del ducado de York. Por lo tanto, ambas seguirán siendo conocidas como la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, manteniendo intacto su lugar dentro de la familia real británica.

Con esta decisión se cierra uno de los capítulos más conocidos de la realeza británica. Después de casi 40 años asociada al nombre de duquesa de York, Sarah Ferguson inicia una nueva etapa pública en la que su trayectoria como escritora, empresaria y filántropa cobrará mayor protagonismo que el título con el que fue conocida durante décadas.