¿La novia de Erling Haaland es colombiana? La verdad sobre Isabel y su historia de amor

Con el gran momento que vive Erling Haaland dentro y fuera de las canchas, el interés por su vida personal no deja de crecer. En los últimos días, una pregunta se ha vuelto viral en redes sociales: ¿la novia de Erling Haaland es colombiana?

La respuesta es no. Aunque el rumor ha ganado fuerza entre aficionados latinoamericanos durante el Mundial de 2026, la pareja del delantero noruego es Isabel Haugseng Johansen, una joven originaria de Bryne, Noruega, la misma ciudad donde creció el futbolista.

¿Quién es Isabel Haugseng Johansen?

A diferencia de otras parejas de grandes estrellas del deporte, Isabel ha optado por mantener un perfil muy discreto. Antes de llamar la atención de la prensa internacional, también practicó fútbol y formó parte de las categorías juveniles del Bryne FK, el club donde Haaland comenzó su carrera deportiva. Ambos compartieron el mismo entorno desde la adolescencia, mucho antes de que él se convirtiera en una de las figuras más importantes del futbol mundial.

Con el paso del tiempo, esa amistad evolucionó hasta convertirse en una relación sentimental. Fue en 2021 cuando comenzaron a salir de manera estable, cuando la carrera de Haaland ya despegaba en Europa.

Entonces, ¿de dónde surgió el rumor de que es colombiana?

El rumor parece haber nacido en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a especular sobre la nacionalidad de Isabel debido al enorme seguimiento que Haaland tiene en América Latina y al interés que despertó la pareja durante el Mundial.

Sin embargo, no existe ninguna evidencia que indique que Isabel tenga nacionalidad colombiana o raíces en ese país.

Una historia de amor sin reflectores

Mientras muchos futbolistas comparten constantemente aspectos de su vida privada, Haaland ha preferido proteger su relación.

Las apariciones públicas de la pareja son contadas y generalmente ocurren en partidos importantes, ceremonias deportivas o celebraciones familiares. Isabel rara vez concede entrevistas y mantiene una presencia muy reservada en redes sociales, una decisión que ha contribuido a mantener su vida lejos del escrutinio mediático.Esa discreción también ha fortalecido la imagen de una pareja que ha construido su relación desde antes de la fama mundial del delantero.

Comparten mucho más que una relación

Además de haber crecido en la misma ciudad, ambos comparten una profunda pasión por el deporte.

El pasado de Isabel como futbolista le ha permitido comprender las exigencias de la carrera profesional de Haaland, por lo que suele acompañarlo en momentos importantes sin buscar protagonismo. Durante el Mundial 2026 ha sido vista apoyando a la selección de Noruega desde las gradas, siempre con un estilo sencillo y elegante que también ha despertado el interés de los seguidores de la moda.

Son una linda familia

La relación entre Haaland e Isabel ha evolucionado con el paso del tiempo. En 2024 anunciaron que esperaban a su primer hijo y meses después dieron la bienvenida al bebé, una nueva etapa que el futbolista ha descrito como uno de los momentos más importantes de su vida.

Aunque continúan evitando la exposición mediática, ambos suelen aparecer juntos en ocasiones especiales, demostrando que su historia comenzó mucho antes de los récords, los títulos y la fama internacional.

Más allá de los rumores virales, la realidad es clara: la novia de Erling Haaland no es colombiana. Isabel Haugseng Johansen es una joven noruega que conoció al delantero cuando ambos apenas daban sus primeros pasos en el futbol. Su historia de amor, marcada por la discreción y una conexión que nació en la infancia.