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Blake Lively reclama más de 8 millones de dólares tras vencer a Justin Baldoni en los tribunales

Aunque una parte del conflicto judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni ya tuvo una resolución importante, el caso aún no está completamente cerrado.

Junio 30, 2026 • 
Karen Luna
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Blake Lively reclama más de 8 millones de dólares tras vencer a Justin Baldoni en los tribunales

Getty Images

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sigue dando de qué hablar. Aunque una parte importante del caso ya tuvo un desenlace favorable para la actriz, el proceso todavía no termina. Ahora, Blake Lively ha solicitado a un juez federal que le otorgue más de 8 millones de dólares para cubrir los honorarios de sus abogados y otros gastos legales derivados del litigio.

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La petición llega después de que el tribunal desestimara la demanda por difamación y otras reclamaciones presentada por Justin Baldoni, una decisión que representó una victoria judicial para la protagonista de It Ends With Us.

¿Por qué Blake Lively solicita más de 8 millones de dólares?

De acuerdo con documentos judiciales, Blake Lively busca recuperar los costos que asumió durante el proceso legal. La cifra solicitada supera los 8 millones de dólares e incluye honorarios de abogados y otros gastos relacionados con la defensa del caso.

La solicitud se presenta tras la decisión del juez de desestimar la demanda interpuesta por Justin Baldoni, quien había presentado diversas reclamaciones, entre ellas una por difamación. Con esa resolución, el tribunal puso fin a esa parte del conflicto judicial.

Ahora será el juez quien determine si la actriz tiene derecho a recuperar total o parcialmente los gastos que asegura haber realizado para defenderse durante el litigio.

El caso entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa generando atención

Aunque la desestimación de la demanda representó un paso importante para Blake Lively, el enfrentamiento legal entre ambas partes ha mantenido el interés del público desde que comenzó.

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Aunque una parte del conflicto judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni ya tuvo una resolución importante, el caso aún no está completamente cerrado.

Getty Images

La nueva solicitud presentada por la actriz vuelve a colocar el caso en los titulares, ya que la cantidad reclamada supera los 8 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud y complejidad del proceso judicial.

Por el momento, la petición de Blake Lively no significa que el dinero haya sido concedido. Se trata de una solicitud formal que deberá ser evaluada por el tribunal antes de que exista una decisión definitiva sobre el pago de los honorarios legales.

Mientras tanto, el caso sigue siendo uno de los más comentados dentro de la industria del entretenimiento. La resolución sobre los gastos legales podría convertirse en el siguiente capítulo de un conflicto que ha acaparado la atención de Hollywood durante los últimos meses.

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Con esta nueva petición, Blake Lively busca cerrar una etapa del proceso recuperando los recursos invertidos en su defensa. Sin embargo, la decisión final está en manos del juez, quien deberá analizar la solicitud y determinar si procede conceder la cantidad reclamada o establecer un monto diferente conforme a la legislación aplicable.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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