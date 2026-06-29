Dua Lipa lleva el bikini lencero que todas queremos usar este verano en la playa.

Si hay alguien capaz de convertir una prenda en la tendencia más buscada del momento, esa es Dua Lipa. La cantante volvió a demostrar su gran sentido de la moda durante unas vacaciones, donde lució un bikini amarillo con detalles de encaje fucsia que ya está dando de qué hablar entre los amantes del estilo veraniego.

Lejos de apostar por un diseño minimalista, la intérprete eligió un modelo con inspiración lencera, una estética que sigue conquistando tanto las pasarelas como el street style. El resultado fue un look fresco, femenino y lleno de personalidad, perfecto para quienes buscan salir de los clásicos bikinis lisos.

El bikini lencero de Dua Lipa que promete ser tendencia este verano

El diseño elegido por Dua Lipa destaca por combinar un vibrante tono amarillo con un delicado encaje en color fucsia. Esta mezcla crea un contraste llamativo que aporta un aire divertido y sofisticado al mismo tiempo.

La inspiración lencera se aprecia en los acabados de encaje que decoran tanto el top como la parte inferior del bikini, un detalle que transforma una silueta clásica en una propuesta mucho más romántica y moderna.

Este tipo de diseños ha ganado protagonismo porque ofrece una alternativa diferente a los bikinis deportivos o completamente lisos. Además, demuestra que pequeños detalles, como un borde de encaje o una combinación inesperada de colores, pueden elevar cualquier look de playa.

Por qué el amarillo será uno de los colores favoritos de la temporada

El amarillo se ha convertido en uno de los tonos protagonistas del verano gracias a su capacidad para transmitir energía y resaltar el bronceado natural de la piel. En el caso del bikini de Dua Lipa, el contraste con el encaje fucsia consigue un efecto aún más llamativo y alegre.

Aunque se trata de una combinación atrevida, resulta muy fácil de complementar con accesorios sencillos como lentes de sol, joyería dorada o un pareo en tonos neutros para mantener el bikini como protagonista absoluto.

La inspiración perfecta para renovar tu ropa de playa

Más allá de seguir una tendencia, el look de Dua Lipa confirma que este verano habrá espacio para propuestas llenas de color y detalles románticos. El estilo lencero, que durante varias temporadas conquistó vestidos y blusas, ahora también encuentra su lugar en la moda de baño.

Si estás pensando en renovar tu colección de bikinis, un modelo amarillo con detalles de encaje puede ser una excelente opción para darle un giro original a tus outfits de playa o piscina. Fresco, femenino y diferente, el bikini de Dua Lipademuestra que los pequeños detalles son capaces de convertir una prenda básica en una de las grandes tendencias del verano.