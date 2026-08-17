¿Dónde está la hija de Hayden Panettiere? La historia de Kaya y la custodia que quedó en manos de su padre

La muerte de Hayden Panettiere y la historia de su única hija, Kaya, fue la difícil decisión que la actriz tomó sobre su custodia.

Hayden Panettiere, la actriz decidió que la niña permaneciera con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko y, desde 2018, Kaya vivía principalmente con su padre mientras Panettiere enfrentaba una etapa marcada por la depresión posparto, el consumo problemático de sustancias y su proceso de recuperación.

Para Hayden, entregar la custodia no significó dejar de ser madre, en los últimos años de su vida habló con especial franqueza sobre la culpa, la tristeza y el profundo dolor que experimentó al no poder compartir con su hija la vida cotidiana. También quiso dejar claro que aquella decisión estuvo relacionada con su deseo de que Kaya estuviera segura mientras ella intentaba reconstruir su propia vida.

Hayden Panettiere durante un evento público, acompañada por su esposo Wladimir Klitschko. La actriz, conocida por Heroes, Nashville y Scream, murió a los 36 años. Getty Images

¿Dónde está Kaya, la hija de Hayden Panettiere?

Kaya Evdokia Klitschko nació en diciembre de 2014, fruto de la relación entre Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko. Actualmente tiene 11 años y ha vivido principalmente con su padre desde que la actriz cedió la custodia en 2018.

Kaya creció lejos de los reflectores de Hollywood y, durante los últimos años, su vida estuvo principalmente vinculada con su padre y con Europa. En una entrevista concedida en mayo de 2026, Panettiere explicó que su hija vivía en Ucrania con Wladimir y que, a pesar de la distancia, ambas mantenían una relación cercana.

La actriz hablaba de Kaya con enorme orgullo. La describió como una niña inteligente, humilde y con facilidad para los idiomas, además de señalar que compartían varios intereses. Para Panettiere, la distancia física nunca significó una ruptura emocional con su hija.

¿Por qué Hayden Panettiere cedió la custodia de su hija?

La decisión de que Kaya viviera con Wladimir Klitschko llegó en 2018, cuando Panettiere atravesaba uno de los periodos más complicados de su vida.

Después del nacimiento de su hija, la actriz sufrió una fuerte depresión posparto y también enfrentó problemas de consumo de alcohol y otras sustancias. En los años siguientes buscó tratamiento para recuperar su salud y mantenerse sobria.

En ese contexto, Panettiere decidió que lo mejor para Kaya era que viviera con su padre, pero la historia no fue tan sencilla como durante años se presentó públicamente. En 2024, Panettiere explicó que, cuando Kaya tenía casi tres años, ella no sabía que su hija terminaría mudándose de manera permanente con Klitschko. Según sus propias declaraciones, se enteró de que la niña ya estaba en el extranjero cuando el traslado había ocurrido. Aquella experiencia dejó una herida que la actriz reconoció abiertamente años después.

“No estar bajo el mismo techo” con Kaya fue lo más doloroso

En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo de 2026, Panettiere escribió sobre lo que significó vivir separada de su hija.

La actriz explicó que Kaya había vivido con su padre desde 2018 y describió no compartir el mismo techo con ella todos los días como una experiencia profundamente dolorosa. La distancia le hizo perder momentos cotidianos de la infancia de su hija, algo que, según reconoció, le provocaba sentimientos de tristeza, enojo y resentimiento.

Para una mujer que había pasado buena parte de su vida frente a las cámaras, la maternidad terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más privados y complejos de su existencia. Panettiere no ocultó que lamentaba no haber podido vivir con Kaya de manera cotidiana, pero también insistió en que permanecer junto a su hija mientras ella no se encontraba bien no necesariamente habría sido lo mejor para la niña.

Hayden Panettiere para la portada de su libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, en el que comparte aspectos personales de su vida, incluyendo su maternidad, sus problemas de adicción y el proceso de recuperación. La actriz presentó el libro como un relato íntimo sobre algunas de las experiencias que marcaron su vida. Instagram @haydenpanettiere

Hayden Panettiere negó haber abandonado a su hija

Uno de los puntos que más le dolían a la actriz era que su decisión pudiera interpretarse como un abandono.

En entrevistas realizadas durante la promoción de sus memorias, Panettiere rechazó esa idea y explicó que ceder la custodia había sido una decisión extremadamente difícil que tomó mientras buscaba recuperarse.

Su intención, según relató, era que Kaya tuviera estabilidad mientras ella trabajaba en sus problemas de adicción y salud mental. La actriz también habló de Wladimir como un padre dedicado y reconoció que su hija estaba construyendo una buena vida con él. “Ser madre” no desapareció de su vida cuando dejó de vivir con Kaya. Su relación tuvo que adaptarse a la distancia: llamadas, videollamadas, visitas y momentos compartidos cuando las circunstancias lo permitían.

Kaya y Hayden mantenían una relación cercana a pesar de la distancia

En sus últimos meses, Panettiere habló de Kaya con especial cuidado. Una de sus mayores preocupaciones era que su hija algún día leyera su autobiografía y pensara que de alguna manera había sido responsable de los problemas que enfrentó su madre.

Durante un evento para presentar This Is Me: A Reckoning, la actriz explicó que no quería que Kaya interpretara su historia de esa manera. Su intención era protegerla mientras fuera niña y permitirle comprender su pasado cuando tuviera la edad suficiente para hacerlo. La preocupación revela una de las contradicciones más dolorosas de la historia de Panettiere, quería hablar públicamente de sus experiencias para ayudar a otras personas, pero al mismo tiempo sabía que su hija algún día podría leer cada una de esas confesiones.

Por eso, al hablar de Kaya, la actriz procuraba separar sus problemas como adulta de la relación que tenía con su hija.

Hayden Panettiere durante un evento público. La actriz estadounidense murió a los 36 años en Carolina del Sur. Las autoridades continúan investigando las circunstancias de su fallecimiento. Getty Images

La depresión posparto cambió la vida de Hayden Panettiere

La historia de la custodia de Kaya no puede entenderse sin hablar de lo que ocurrió después de su nacimiento.

Panettiere había contado que su embarazo y parto fueron experiencias traumáticas. En 2014, después de convertirse en madre, desarrolló depresión posparto y posteriormente enfrentó una larga batalla contra la adicción.

La actriz llegó a revelar que estuvo cerca de morir durante el nacimiento de Kaya y que los problemas de salud que atravesó después tuvieron un enorme impacto en su vida. En lugar de presentar la depresión posparto y la adicción como episodios aislados, Panettiere los describió como parte de un periodo en el que dejó de reconocerse a sí misma y necesitó ayuda profesional. Su decisión respecto a Kaya ocurrió dentro de ese contexto.

Hayden Panettiere posa en la alfombra roja de los Premios Emmy en 2014, durante su embarazo de su primera y única hija, Kaya, fruto de su relación con el boxeador Wladimir Klitschko. Getty Images

Wladimir Klitschko quedó a cargo de Kaya

Wladimir Klitschko, excampeón mundial de boxeo de peso pesado y padre de Kaya, fue quien asumió la custodia de la niña después de la separación de la pareja en 2018.

Panettiere y Klitschko habían comenzado su relación en 2009, se comprometieron en 2013 y recibieron a su hija en diciembre de 2014. Tras su separación, Kaya pasó a vivir principalmente con su padre.

A pesar de que su relación sentimental terminó, Panettiere continuó hablando de Klitschko con respeto cuando se refería a la crianza de su hija. Reconoció que era un padre comprometido y que Kaya estaba bien cuidada.

La actriz también dejó claro que su decisión de ceder la custodia no significaba que considerara a Wladimir una figura secundaria en la vida de su hija. Por el contrario, confiaba en que él podía ofrecerle la estabilidad que ella necesitaba en aquel momento.

Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko posan juntos durante un evento benéfico en Berlín. La pareja mantuvo una relación entre 2009 y 2018 y son padres de Kaya Evdokia Klitschko, nacida en diciembre de 2014. Getty Images

¿Qué pasó con la relación de Hayden Panettiere y su hija después de la custodia?

La relación entre madre e hija continuó, aunque desde una realidad muy distinta a la que Panettiere había imaginado.

La actriz contó que mantenían contacto mediante FaceTime y que buscaba estar presente en los momentos importantes de Kaya. Sin embargo, también reconoció que ninguna videollamada podía sustituir completamente estar en la misma casa, acompañarla en su rutina o verla crecer todos los días.

Ese fue uno de los duelos más difíciles para Panettiere: no haber perdido a su hija, pero sí haber perdido una parte de su infancia. En sus propias palabras, el dolor no estaba relacionado únicamente con la custodia legal, sino con todas las experiencias cotidianas que dejó de compartir con ella.

La última preocupación de Hayden era que Kaya no cargara con su historia

Meses antes de su muerte, Panettiere hablaba de su hija desde una perspectiva distinta. Después de años de recuperación y de haber contado públicamente sus experiencias, parecía más preocupada por lo que Kaya pensaría de todo aquello cuando creciera.

La actriz quería que su hija entendiera que sus problemas no fueron responsabilidad suya.

Ese punto resulta especialmente importante después de la muerte de Panettiere, porque su autobiografía quedó como una especie de testimonio personal para la niña que estuvo en el centro de algunas de las decisiones más difíciles de su vida. Hayden no ocultó sus errores ni intentó convertir su historia en una versión perfecta de la maternidad. Por el contrario, habló de la culpa, la adicción, la depresión, la distancia y el deseo de recuperar su vida para poder estar presente de otra manera para Kaya.

La historia de Hayden Panettiere y su hija, por ello, no termina con la custodia que quedó en manos de Wladimir Klitschko. Es también la historia de una madre que tomó una decisión dolorosa mientras intentaba recuperarse y que, hasta sus últimos meses, seguía hablando de su hija como una de las personas más importantes de su vida.