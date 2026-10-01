Las hermanas de la princesa Diana, “muy molestas” tras la publicación de las memorias del conde Spencer

La publicación del anticipado libro Swan Song: Diana, My Sister, escrito por el noveno conde Charles Spencer, continúa acaparando titulares y generando ondas expansivas más allá de los muros de Buckingham. Si bien las revelaciones sobre los años formativos de la princesa de Diana y sus complejas vivencias dentro de la familia real han fascinado al público global, en el plano más íntimo del clan Spencer la recepción habría estado muy lejos del entusiasmo.

De acuerdo con expertos en la historia de la monarquía británica, las hermanas mayores de Diana, Lady Sarah McCorquodale y Lady Jane Fellowes, se encontrarían “bastante molestas” ante la exposición pública que el libro ha provocado. Ambas aristócratas han destacado históricamente por mantener un perfil bajo, protegiendo con rigor la memoria de su hermana y evitando alimentar la maquinaria mediática que rodea la vida de la fallecida princesa.

La princesa Diana con sus hermanas, Lady Jane Fellows y Lady Sarah Mccorquodale, acompañadas de Ruth Rudge (vestida de negro), directora de la escuela West Heath, en Kent, en 1987. Getty Images

La discreción frente a la necesidad de “poner fin a los mitos”

Por su parte, Charles Spencer ha defendido en repetidas ocasiones su postura de publicar este testimonio a fondo —el décimo de su carrera literaria—, argumentando que su objetivo principal es honrar el legado de Diana desde su perspectiva de hermano y desmentir inexactitudes históricas que se han dado por sentadas con el paso de los años.

Sin embargo, el enfoque frontal del conde y los pasajes más delicados de la obra han reavivado un debate constante en los círculos aristocráticos británicos: ¿Dónde se sitúa la línea divisoria entre la memoria histórica legítima y la preservación de la privacidad familiar?

El hermetismo de las hermanas: A diferencia del conde Spencer, Lady Sarah y Lady Jane han optado tradicionalmente por guardar silencio, limitando su participación pública a actos de carácter estrictamente privado o conmemorativo en honor a Diana.

El peso del pasado: Para la familia directa, remover pasajes tan íntimos de una época marcada por el dolor y la presión pública reabre heridas que muchos preferían mantener resguardadas del escrutinio masivo.

Libro Swan Song: Diana, My Sister, las memorias de Charles Spencer sobre la princesa Diana. El libro recupera recuerdos personales de su hermana, incluidos episodios de su juventud, su relación con el entonces príncipe Carlos y los primeros años de su vida pública.

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Un eco incómodo para la Corona

Además del malestar interno en el seno de los Spencer, la sincronización y el contenido de las memorias han puesto de nuevo a la familia real en una posición delicada. Con revelaciones que van desde conversaciones íntimas hasta tensiones históricas con el entonces príncipe Carlos, la obra ha obligado tanto a Palacio como a los allegados de la difunta princesa a navegar por un nuevo ciclo de especulaciones y portadas en la prensa internacional.

Mientras los lectores continúan debatiendo el alcance de las confesiones del conde, el verdadero coste de este ejercicio editorial parece pagarse en el terreno de la concordia familiar, donde el deseo de proteger el legado privado de Diana choca de frente con la permanente fascinación del mundo por su historia.

