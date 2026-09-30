Alerta en la escuela de Archie y Lilibet: Harry y Meghan enfrentan un preocupante incidente

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido vuelve a poner el foco sobre la seguridad de sus hijos. Apenas unas semanas después de mudarse nuevamente al país y después de cambiar a Archie y Lilibet de escuela por motivos de seguridad, la familia enfrenta un nuevo incidente en el entorno del colegio.

De acuerdo con información publicada el 30 de septiembre de 2026, dos hombres fueron vistos cerca del perímetro de la nueva escuela de los hijos de los duques de Sussex. El personal del centro y el equipo de seguridad privada detectaron que los individuos llevaban mochilas, caminaban alrededor de las instalaciones, se detenían en distintos puntos y observaban hacia el interior.

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Dos hombres fueron vistos cerca de la escuela

El incidente ocurrió en el nuevo colegio al que Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, comenzaron a acudir después de que sus padres decidieran retirarlos de su primera escuela en Reino Unido.

Según la información disponible, uno de los hombres fue identificado posteriormente por la policía como fotógrafo de una agencia de prensa europea. Los investigadores también localizaron un vehículo de alquiler relacionado con el incidente.

La presencia de los fotógrafos generó preocupación porque se produjo dentro del perímetro de seguridad de un centro escolar y en un momento en el que la privacidad de los niños se mantiene especialmente protegida.

Harry y Meghan califican el comportamiento de “irresponsable”

Un portavoz de los duques de Sussex condenó lo ocurrido y señaló que, independientemente de las fotografías que los hombres estuvieran buscando, la situación representó una intrusión en la privacidad de Archie y Lilibet.

La familia considera especialmente delicado que este tipo de actividad ocurra alrededor de una escuela, donde los menores deberían contar con un entorno protegido.

Las autoridades británicas y los medios locales han evitado identificar públicamente tanto el colegio como la ubicación actual de la familia para proteger la privacidad de los niños.

Los duques de Sussex y sus hijos han iniciado una nueva vida en Reino Unido. Getty Images

Archie y Lilibet ya habían cambiado de escuela por seguridad

Este nuevo episodio ocurre apenas unas semanas después de que Harry y Meghan tomaran la decisión de cambiar a sus hijos de colegio.

Archie y Lilibet habían comenzado el curso en una escuela de Reino Unido, pero permanecieron allí únicamente dos días. El cambio se produjo después de que el equipo de seguridad de la familia advirtiera sobre las dificultades del trayecto diario, especialmente por el tráfico y la distancia entre el domicilio familiar y el centro educativo.

El portavoz de los Sussex aclaró entonces que la decisión no tenía relación con el colegio ni con la atención que habían recibido los niños. La medida respondió exclusivamente a las condiciones de seguridad y logística del traslado.

Actualmente Archie y Liliber viven en Montecito, California, lejos de la Familia Real @meghan

La seguridad de Harry y Meghan vuelve a estar bajo revisión

El nuevo incidente también llega mientras las autoridades británicas analizan nuevamente las condiciones de seguridad de Harry y Meghan después de su regreso al Reino Unido.

La familia actualmente cuenta con un equipo de seguridad privado, mientras el comité RAVEC, encargado de evaluar la protección de miembros de la realeza y otras figuras públicas, analiza las circunstancias de seguridad del duque y la duquesa de Sussex.

La discusión sobre la protección de Harry tiene además un antecedente personal. El príncipe ha relacionado durante años sus preocupaciones de seguridad con la experiencia de su madre, la princesa Diana, quien murió en París en 1997 después de que el automóvil en el que viajaba fuera seguido por paparazzi.

La familia mantiene en privado la ubicación de sus hijos

Desde su regreso a Reino Unido, Harry y Meghan han intentado mantener en reserva los detalles sobre el lugar donde viven y la escuela de sus hijos.

La situación actual vuelve a poner de manifiesto la dificultad de mantener esa privacidad cuando Archie y Lilibet tienen que desplazarse diariamente a un centro educativo. Por ahora, las autoridades investigan lo ocurrido y no se ha informado de que los niños hayan sufrido algún daño físico.

El incidente, sin embargo, representa una nueva preocupación para los Sussex apenas unas semanas después de que modificaran los planes escolares de sus hijos precisamente para reforzar su seguridad.