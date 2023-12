Por qué el príncipe Harry pide al gobierno británico tener equipo de seguridad para sus visitas al Reino Unido

Esta semana el príncipe Harry ha comenzado una batalla legal con el gobierno británico, pues sus abogados han presentado una solicitud a un tribunal, para impugnar la decisión de no brindarle un equipo y nivel de seguridad a él y a su familia, lo cual sí tienen otros miembros activos de la realeza.

Mediante una declaración escrita del pelirrojo príncipe, que fue presentada a través de su equipo legal, menciona que tanto él como su esposa, Meghan, fueron “obligados” a abandonar el Reino Unido en 2020, cuando se desvincularon de la monarquía británica.

El príncipe Harry considera que él y su familia están en peligro

Asimismo, el hijo menor de Lady Di pide la seguridad y protección —que le fue retirada cuando dejó de trabajar para la monarquía— porque afirma que están en peligro debido al hostigamiento en redes sociales y al acoso implacable de la prensa, propiciada por varios medios.

Harry pide equipo de seguridad porque considera que él y su familia están en peligro por el acoso de la prensa GETTY IMAGES

Esta narrativa es algo que ha estado muy presente en el príncipe Harry, pues recordemos que su madre Diana de Gales falleció por un accidente automovilístico, precisamente por estar huyendo de los paparazzis, el 31 de agosto de 1997.

Además, a mediados de año, el mismo hermano de William y su seguridad fue tema de debate, cuando los paparazis siguieron en auto al príncipe y a su esposa en Nueva York.

Pero retomando el tema, y en el remoto caso que no lo sepas, Harry y Meghan desembolsan de su bolsillo para pagar su custodia privada, desde que se instalaron en Estados Unidos. En tanto que en mayo de este año, el duque de Sussex perdió el juicio en el que solicitaba el derecho a pagar de forma privada la seguridad policial durante su estancia en el Reino Unido. Por lo que ante esta negativa, decidió presentar de nuevo otra solicitud para tratar de apelar.

El equipo legal del príncipe Harry alega que debe tener protección y seguridad por su estatus Cortesía

Por otra parte, su representante legal, Shaheed Fatima, destacó lo importante que es que el hijo de Carlos III tenga protección, pues puede ser blanco de un posible ataque debido a “su estatus y a su posición dentro de la familia real”.

Sin embargo, cabe resaltar que el príncipe Harry no estuvo presente en el tribunal, mientras que la audiencia, realizada a puerta cerrda, pudiera alargarse hasta el jueves, por lo que no nos queda más que esperar para conocer el veredicto de los tribunales y ver si tiene la misma suerte de ganar el juicio, como el que sí ganó hae unos meses contra el diario The Sun.