El príncipe William habría ignorado los mensajes de Harry cuando murió la reina Isabel, ¿qué se sabe?

La Familia Real Británica está envuelta en una nueva polémica, ya que un libro que muy pronto saldrá a la luz, asegura que el príncipe William habría ignorado los mensajes de su hermano Harry en las horas previas a la muerte de la reina Isabel II.

De acuerdo con esta nueva obra escrita por Omid Scoobie y titulada Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival, el hijo mayor de Lady Di dejó al duque de Sussex fuera de los planes, pues cuando los doctores temían por la fragilidad de la monarca, toda la familia se reunió en Balmoral para darle el último adiós a Isabel, excepto Harry, porque no se le había informado de ello.

Según indica el periodista en este libro, el príncipe Harry se enteró prácticamente al mismo tiempo que el resto del mundo de la muerte de su abuela.

William no respondió los mensajes de Harry horas antes de la muerte de Isabel II Getty Images

La revista People tuvo acceso a un extracto de Endgame, el cual narra que Harry no sabía que la gravedad de la salud de su abuela, hasta que recibió una llamada de un número desconocido que resultó ser de su padre, el actual rey Carlos, quien le dijo que viajara a Balmoral de manera inmediata.

Después de ello, Harry intentó contactar a William en varias ocasiones, para que acudieran juntos a ver a su abuela paterna, pero no obtuvo respuesta del heredero al trono y tuvo que contratar un jet privado que lo llevara hasta allá.

Sin embargo, no pudo llegar a tiempo a Escocia para despedirse de la monarca debido al mal clima, y se enteró de su muerte cuando el palacio de Buckingham anunció la noticia, mientras él estaba todavía volando en su jet.

El hecho de que no le hayan informado antes del fallecimiento de Isabel II, hizo que se sintiera excluído de la familia, y esta misma sensación volvió a estar presente en él cuando pudo llegar a Balmoral, pues la que lo recibió fue su tía Ana y lo condujo a donde se estaba velando el cuerpo de la monarca.

Harry se sintió excluído de la Familia al no avisarle antes de la muerte de la reina Isabel Getty Images

Luego, Harry quiso hablar con su padre, pero él ya había partido a Birkhall junto a William y Camila, excluyéndolo de nuevo de los planes de su familia.

En este sentido, un amigo cercano al menor de los hijos de Diana de Gales asegura que Harry estaba destrozado por la muerte de su abuela, y que habría deseado que le informaran de eso antes.

“Su relación con la Reina lo era todo para él. Ella habría querido que lo supiera antes de que se difundiera. Podrían haber esperado un poco más, no habría sido nada en el gran esquema de las cosas, pero nadie lo respetó en absoluto”, contó esta fuente.