La mala relación de William y Harry sin vuelta atrás y un nuevo libro que será una bomba para los Windsor

La mala relación que existe entre los príncipes William y Harry parece no tener vuelta atrás, de acuerdo con el autor de un nuevo libro que saldrá a la luz durante los últimos días de noviembre, y el cual promete ser una ‘bomba’ para la Familia Real británica.

De acuerdo con el escritor de esta obra, el estadounidense Markle Omid Scobie, y quien además es un veterano periodista de la realeza y amigo cercano a los Duques de Sussex, reveló a People que para los hermanos “no hay vuelta atrás”, pues recordemos que ellos no tienen contacto alguno y no se hablan desde hace tiempo.

Aunado a esto, contó también que, aunque estos “hombres que alguna vez estuvieron firmemente alineados en sus perspectivas, uno de ellos tuvo que seguir adelante para proteger también la corona”, refiriéndose a los dos hijos de Lady Di.

Para algunos miembros de la monarquía británica, Harry es una amenaza para la corona, según contó el escritor Getty Images

Esta obra literaria lleva por nombre Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival —que en español puede traducirse como Final de juego: dentro de la familia real y de la lucha de la monarquía por sobrevivir— y se publicará el próximo 28 de noviembre.

También, este escritor indicó al medio antes citado que Spare, el libro que escribió Harry con sus memorias, era “un intento más por expresarle a su familia cómo se ha sentido a lo largo de los años”, puesto que no hay conversaciones abiertas entre ellos para dar a conocer sus sentimientos.

Aunque no fue lo único que dijo respecto al hijo menor de Carlos, pues él considera que “a los ojos de algunos dentro de la institución, Harry es una amenaza para la corona” y que “su libertad para ejercer su propio pensamiento fuera de los límites de la institución lo ha convertido en el enemigo”, reveló a People.

¿De qué trata Endgame y por qué promete ser una bomba para la Familia Real británica?

De acuerdo con la reseña de Amazon, esta obra es un “explosivo libro” y contiene “una penetrante investigación sobre el estado actual de la monarquía británica: un rey impopular, un heredero al trono sediento de poder, una reina dispuesta a llegar a extremos peligrosos para preservar su imagen y un príncipe obligado a empezar una nueva vida tras ser traicionado por su propia familia”, según se lee en la plataforma.

El nuevo libro de Omid Scobie habla, entre otros temas, de cómo la muerte de Isabel II fracturó a la monarquía británica Amazon

Además, Omid Scobie es también autor del éxito internacional Finding Freedom, un libro que se lanzó en 2020 y que habló sobre la ruptura de Harry y Meghan con los Windsor.

En cuanto a los temas que abordará esta obra, uno de los hitos a seguir será la muerte de la reina Isabel II y cómo este hecho fracturó a la monarquía inglesa, así como otras explosivas revelaciones que seguro pondrán en jaque a la Casa Real del Reino Unido, pues quienes ya han visto el borrador del mismo, como el Mail on Sunday, aseguran que es “muy negativo” y que habla de temas como el racismo de esta familia.

Por último, Scobie es considerado por los medios como un portavoz ‘extraoficial’ de los Sussex. Mientras que la información que ha recopilado fue a partir de algunos miembros de la familia real, así como de amigos cercanos a los Windsor y, por supuesto, trabajo de investigación y de reporterismo con otras fuentes.