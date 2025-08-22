Suscríbete
La reina Letizia y Felipe VI dejan sus vacaciones para visitar a los afectados por los incendios

La reina Letizia y el rey Felipe quieren conocer de primera mano los daños ocasionados por los incendios y atender las principales necesidades de los damnificados.

August 22, 2025 
Melisa Velázquez
Getty Images

España atraviesa uno de los veranos más críticos de la última década, después de que devastadores incendios arrasaron más de 160 mil hectáreas en regiones como Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

La reina Letizia y Felipe VI, han decidido poner fin a sus vacaciones de verano para viajar a las zonas afectadas ver de primera mano los daños e identificar las principales necesidades de las personas que se han visto afectadas por los incendios.

La reina Letizia y Felipe VI visitarán las zonas dañadas por los incendios

De acuerdo con medios españoles, tanto Letizia como Felipe, han seguido de cerca la evolución de los incendios, el rey incluso ya abandonó sus vacaciones privadas en Grecia, para acudir al cuartel de la Unidad Militar de Emergencia (UME), para transmitir su apoyo a quienes han estado trabajando sin descanso en las labores de extinción del fuego.

Mientras tanto, los reyes de España ya han comenzado a trabajar a través de la Fundación Hesperia, donde son presidentes de honor, para que se contribuya a los fondos para financiar algunos proyectos de reconstrucción y recuperación de viviendas que comenzarán su labor lo antes posible.

Te podría interesar: ¿Por qué Letizia Ortiz pudo casarse por iglesia con Felipe VI si era divorciada? El inesperado detalle

¿Cuándo visitarán Letizia y Felipe las zonas afectadas por los incendios?

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta de su visita y los lugares programados en su agenda, pero se dice que serán los más afectados por los terribles incendios que no han podido ser erradicados del todo.

Felipe y Letizia se han mantenido en contacto de forma directa con los presidentes de las comunidades más afectadas, para identificar los daños en cada territorio afectado.

Mientras tanto, las brigadas de extinción y la UME continúan trabajando sin descanso para controlar la situación, aunque sigue siendo crítica en algunos puntos.

reina Letizia Felipe VI
Melisa Velázquez
