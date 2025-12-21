Uñas blancas: 5 diseños minimalistas que te harán lucir un manicure elegante en Año Nuevo

Si hay un color que nunca falla cuando buscamos lucir un manicure elegante, ese es el blanco. Luego de que la famosa empresa líder en estandarización de colores revelara su propuesta para color del año 2026, el blanco ‘cloud dancer’, el mundo del manicure y las uñas ya comenzó a hacer su trabajo creando inspiraciones para que más pronto que tarde corras al nail artist a pedir tus uñas blancas para estar a la moda.

Independientemente de que este haya sido elegido como el tono que dominará el próximo año, la realidad es que muchas somos fanáticas del color blanco por su pureza, limpieza y capacidad de ayudar a lucir unas uñas relevantes y refinadas. Si estás por ir con tu manicurista por tu diseño navideño o de Año Nuevo, considera alguna de estas tendencias de uñas, y lleva el color del 2026 en tus manos.

Polka dot nails

Una forma muy refinada de lucir el color blanco sin que este sea en su versión pura puede ser optando por una base en efecto perla. Este pigmento cromado agrega un toque muy sutil de color, pero sin saturar la mano con un blanco tipo corrector, dejando un acabado más pulido y elegante. Encima de esta base, los polka dots logran un diseño minimalista pero sumamente delicado.

Uñas almendra con glitter

Si lo tuyo son los diseños minimalistas pero con un toque de brillo (porque sí, amas el glitter igual que nosotras), esta alternativa te va a encantar. Sobre tu uña natural vas a aplicar un poco de glitter de la zona de la cutícula en dirección hacia el borde libre. La idea es ir difuminando el producto para colocar sobre él una capa de blanco, también difuminado, pero en la dirección contraria, para lograr un diseño de uñas con un toque glam, pero discreto.

Milky nails

Las milky nails se han consolidado como el diseño de uñas más elegante sin excepciones. Este estilo siempre es sinónimo de minimalismo y refinamiento y este 2026 seguirán siendo la opción aquellas que aman lo discreto y pulido.

Para esta idea, el color blanco lechoso se aplica sobre unas uñas cortas y cuadradas para un manicure práctico y versátil, aunque también puede ser una opción apostar por lucirlo sobre uñas almendra más largas.

Uñas francesas

El french es uno de los manicures favoritos de muchas por su gran capacidad de adaptarse a diferentes estilos, colores y tendencias. En esta ocasión apuesta por recurrir al blanco perla para un acabado refinado y elegante que se complementa de forma perfecta con un efecto cromado color oro que forma figuras y relieves sutiles en la división del borde de la uña y la almendra. Este diseño definitivamente te hará lucir unas manos refinadas en tu cena de Año Nuevo.

Uñas de hielo

Si buscas una opción con estilo etéreo y muy invernal, este diseño es lo que necesitas lucir en tus manos. Este diseño parte desde la construcción de unas uñas con técnica de soft gel, en la cual los tips suelen ser completamente transparentes. El objetivo es aprovechar esta base para aplicar un efecto espejo traslúcido como el polvo de hada, el cual dotará a la uña de un brillo precioso pero sin agregar un color sólido de fondo, recreando la textura del hielo.

Las uñas blancas, aunque son un clásico atemporal, llegan al 2026 como una de las tendencias de uñas que estaremos viendo en los salones de belleza y estudios de manicure. Si quieres adelantarte a los diseños de uñas de moda, corre a realizarte una de estas opciones que, además de favorecedoras, son refinadas y minimalistas.