Charlize Theron se roba los Juegos Olímpicos de Invierno con su impecable vestido negro

Este viernes el estadio San Siro de Milán se engalanó con la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, la fiesta deportiva que reúne a los mejores atletas y al mundo en un mismo evento. Dentro de todos los momentos memorables que esta celebración nos regaló, la presentación de Charlize Theron fue uno de los que se robó los titulares.

La actriz, ataviada en un hermoso y espectacular vestido negro de gala, llegó al evento para compartir un poderoso mensaje.

El mensaje de paz de Charlize Theron

Charlize subió al escenario como embajadora de paz de las Naciones Unidas, rol que ha desempeñado desde hace varios años. Inspirándose en las palabras de Nelson Mandela, la actriz sudafricana recordó que la paz va más allá de la ausencia de conflictos y que esta debe entenderse como la creación de un entorno en donde todas las personas podamos vivir sin importar nuestras diferencias.

“Que estos juegos sean más que solo deporte”, expresó la activista ante miles de espectadores asistentes de manera física al evento y aquellos que tuvieron oportunidad de seguirlo alrededor del mundo por medio de sus pantallas.

Charlize Theron en la ceremonia de Milano Cortina 2026. Matthias Hangst/Getty Images

El vestido negro que capturó las miradas

Además de su discurso sumamente inspirador, Charlize se robó las miradas gracias al atuendo que eligió para esta noche tan especial y es que la actriz apareció en el escenario portando un vestido negro de silueta minimalista, de manga larga y corte ceñido al cuerpo que logró destacar la silueta de la también productora.

A pesar de que el modelo contaba con una estructura de cuello alto, destacó por el escote a la altura del pecho en forma de corazón, un detalle geométrico que aportó mucha sobriedad a su imagen.

Este diseño se complementó a la perfección con la sofisticación que la actriz desprende de forma natural, dotándola de una elegancia y sensualidad únicas.

Una noche llena de estrellas

Charlize no fue la única estrella que resplandeció esta noche en el estadio San Siro, pues también pudimos ver a Mariah Carey, ofreciendo una presentación musical y cómica completamente en italiano, al tenor Andrea Bocelli, quien emocionó al público con su magnética voz, a la cantante Laura Pausini, quien llevó la batuta durante la entonación del himno nacional italiano, haciendo a la par un homenaje al icónico diseñador Giorgio Armani, quien fue recordado en esta justa deportiva con un despliegue de alta costura en prendas diseñadas por él mismo antes de resplandecer en el firmamento como la estrella que siempre fue.

La celebración también contó con momentos importantes que resaltaron la riqueza cultural de Italia.

Con un discurso inspirador y un vestido negro de impacto que reafirmó su porte y elegancia, Charlize Theron fue una de las celebridades que se robaron la noche de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, el evento que no solo reúne deportistas, sino que también nos recuerda la riqueza de la hermandad como habitantes del mundo.