Año Nuevo Chino 2026: 5 signos del horóscopo chino que encontrarán el amor el 14 de febrero

Este Año Nuevo Chino 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, un animal del zodiaco que se destaca por contener una energía intensa e impulsiva que nos invitará a salir de nuestra zona de confort, incluso en el plano del amor.

Para la tradición oriental, este signo tiene una profunda relación con la libertad, la valentía y la inquietud de vivir experiencias nuevas; por esta razón es que este ciclo lunar se convierte en la opción perfecta para darle una oportunidad al romance.

Si dentro de tus planes este año estaba enamorarte, déjanos decirte que es el tiempo ideal para hacerlo, así que si perteneces a alguno de estos signos del horóscopo chino, es muy probable que encontraras el amor el 14 de febrero.

Conejo

Para el conejo, el Año Nuevo chino estará generando la oportunidad perfecta para hacerlo salir de su zona de confort en todos los aspectos, pero principalmente en la parte emocional. Por esta razón será vital que las personas regidas bajo este signo salgan a conocer el mundo para generar vínculos que los lleven a conectar con esa persona que tanto tiempo llevan manifestando.

Es importante que sepan que todas las relaciones que surjan durante este periodo, principalmente el 14 de febrero, tendrán consecuencias favorables en el futuro.

Conejo Dove Lee/Getty Images

Tigre

Para este animal del zodiaco, el año del caballo de fuego ayudará a activar conceptos como la pasión y el magnetismo, por lo cual las personas regidas bajo este signo estarán experimentando conexiones espontáneas y sumamente significativas durante el mes de febrero. Sin embargo, de cara al Día de los Enamorados, es muy probable que estén conociendo a una persona muy especial que cambiará su mundo por completo, así que pongan mucha atención a todos aquellos que se les acerquen en este día, pues es momento de bajar la guardia para conocer a su media naranja.

Caballo

Por supuesto que este signo, como gran protagonista del año, no podía quedarse fuera de su propia influencia energética. Por esta razón, las personas regidas bajo este signo del horóscopo chino estarán experimentando cierta energía que favorecerá conexiones amorosas desde inicios de relaciones nuevas (no necesariamente de pareja), así como interacciones muy especiales para aquellos que ya viven en una relación.

San Valentín es una fecha clave para ambos casos, pues puede que esté marcando el comienzo de una historia de amor nueva o prepare el terreno para que la relación que ya tienes dé un paso mucho más significativo.

Caballo Getty

Dragón

Este animal del zodiaco se caracteriza por contar con un carisma innato, el cual se estará potencializando durante el Año del Caballo de Fuego. Por esta razón es muy importante que las personas regidas por el dragón tomen con mucha seriedad el día de San Valentín, pues este día propiciará encuentros apasionados o conversaciones profundas que cambiarán por completo el rumbo de su vida amorosa.

Aunque tienes derecho a divertirte, conocer y experimentar, la recomendación es estar atento a tu intuición, pues esta es la que te llevará a tomar la decisión correcta.

Perro

Para las personas nacidas en el año del perro, este ciclo estará favoreciendo relaciones cuya base sólida sea la lealtad, así como la honestidad, valores profundamente arraigados a las personas regidas por este signo. Aunque el 14 de febrero no vaya a representar una conexión romántica inmediata para estas personas, sí es importante que presten atención a las conexiones que generan durante este día, pues desde una amistad pueden hacer una gran relación.

El Año Nuevo Chino 2026 promete ser un tiempo en el que el amor estará favoreciendo el destino de muchas personas. No te preocupes si los signos del horóscopo chino de esta lista no coinciden con tu año de nacimiento, pues la energía del Año del Caballo de Fuego estará haciendo su magia para que muchos logren encontrar el amor el 14 de febrero.