Victoria Beckham deslumbra con el look smokey más favorecedor para San Valentín

Victoria Beckham no solo se caracteriza por ser una gran diseñadora de modas que inspira con sus prendas y estilo, sino que también se ha convertido en nuestra gurú de belleza y, ante el reciente lanzamiento de su nueva paleta de maquillaje, la ex-Spice Girls aprovechó para presentar una propuesta de belleza muy inspiradora: un look smokey superfavorecedor para San Valentín.

Si aún no tenías idea de qué makeup te acompañará este 14 de febrero, revisa estas propuestas de maquillaje para San Valentín con las que deslumbrarás a tu paso.

El look smokey romántico de Victoria Beckham

A través de su cuenta oficial de Instagram, la diseñadora presentó su nueva paleta de sombras Eye Wardrobe en tonos orquídea, la cual cuenta con cuatro tonos cremosos: beige iluminador, lila, orquídea y morado metálico, con la que nos regaló una propuesta muy glamurosa para recrear un maquillaje tan icónico en ella: su famoso smokey eye.

Para lograr este look, Victoria comenzó aplicando sobre toda la cuenca del ojo el tono beige de su paleta para posteriormente comenzar a agregar profundidad en la zona final del ojo con el tono más oscuro para llevarla debajo de las pestañas inferiores y crear así el famoso efecto ahumado que tanto la caracteriza. Con el color más claro, creó una transición entre la cuenca y la sombra que colocó como delineador para resaltar la mirada y finalizó el maquillaje con un delineado en la línea de agua. Esta idea dramática es perfecta para una noche romántica o una cena muy especial.

Maquillaje natural para San Valentín

Sin embargo, si lo tuyo es apostar por algo más natural sin importar la ocasión o la hora en la que vayas a festejar San Valentín, puedes apostar por un maquillaje natural en el que las sombras con efecto metálico en color rosa sean las protagonistas.

Para esta idea tendrás que crear un delineado difuminado en color café, el cual vas a combinar con una sombra metalizada en tono rosado sobre tu párpado móvil. Para intensificar tu mirada, apuesta por incluir pestañas postizas, además de alisar las tuyas naturales y dar el protagonismo a tus labios con la técnica coreana de difuminado, la cual se logra al aplicar de forma estratégica y a toques delicados con el dedo tintas para labios.

Para finalizar el maquillaje, solo tendrás que agregar tu gloss favorito, un spray fijador y estarás lista para triunfar este Día de los Enamorados.

Labios rojos, el básico para una cita romántica

Si lo tuyo es apostar únicamente por un maquillaje clásico, entonces tendrás que recurrir al clásico infalible: los labios rojos. En el mercado vas a encontrar infinidad de tonos de este sensual color; sin embargo, nuestra recomendación es que apuestes por aquellos colores que se acerquen al vino, al burdeos o a los rojos más oscuros, pues estos son los que estarán en tendencia este año y ayudan a proyectar una imagen más sofisticada elegante, sin olvidar también que sensual.

Dado que el protagonismo en este tipo de maquillaje suele llevárselo el labial, una forma de acompañar este maquillaje es apostando por un delineado muy delgado que salga únicamente de la parte del centro de tu ojo hacia afuera. Este estilo, en compañía de unas buenas pestañas postizas, elevará tu mirada bastante, haciendo resaltar aún más tu belleza.

Si no tenías ideas para apostar por un maquillaje para San Valentín bonito y rápido, estas tres opciones se convertirán en una gran alternativa para lucir impecable en este día tan romántico. Ya sea que apuestes por algo discreto o te decidas por algo arriesgado como el look smokey más favorecedor para San Valentín como el de Victoria Beckham, estamos seguras de que triunfarás este Día de los Enamorados.