Lifting facial: 5 cortes de pelo que sí rejuvenecen y mejoran la apariencia del rostro

Desde capas estratégicas hasta flequillos para enmarcar el rostro, estos son los cortes en tendencia que crean un verdadero efecto rejuvenecedor sin bisturí.

Febrero 06, 2026 • 
Lily Carmona
Tintes naturales con efecto antiedad

Cortes de pelo rejuvenecedores.

Getty Images

Cuando pensamos en rejuvenecer el rostro, la primera idea que cruza por nuestra mente es recurrir a procedimientos estéticos invasivos; sin embargo, para gran alivio de muchas de nosotras (especialmente las que le tenemos miedo al bisturí), existen cortes de pelo que rejuvenecen y son capaces de ayudarnos a suavizar facciones, levantar visualmente nuestros rasgos, así como devolverle la frescura a nuestra piel.

Ya sea que apuestes por estilos cortos, con capas o incluso con volumen, existen propuestas capaces de crear un efecto lifting facial con tan solo modificar un poco la melena. Si estabas pensando en acudir al salón de belleza por un cambio de imagen favorecedor, pero aún no sabías qué realizarte, considera alguno de estos cortes de pelo que sí rejuvenecen y mejoran la apariencia del rostro.

Lob con capas

Recuerda que este año la tendencia será apostar por cortes bob y estilos con movimiento; por esta razón, el lob es una gran alternativa para rejuvenecer nuestra imagen. Gracias a su longitud a la altura de la clavícula, este es uno de los cortes de pelo más favorecedores, y es que es este largo el que ayuda a equilibrar las proporciones de nuestro rostro mientras juega con el cuello, logrando estilizarlo.
Apostar por él en capas largas no solo le dará movimiento a tu melena, sino que también creará un gran aliado para evitar estilos rígidos.

Corte mariposa

No por nada este corte se ha convertido en el más solicitado por muchas mujeres alrededor del mundo y es que el butterfly cut no solo rejuvenece, sino que también es un estilo que nos ayuda a generar una apariencia más saludable en nuestra melena.
Este corte se caracteriza por combinar capas cortas con largas, generando un marco sobre el rostro que ayuda a definirlo y afinarlo.

Corte shag

El shag es un corte desenfadado que no solo está en tendencia, sino que es un gran aliado para rejuvenecer nuestra imagen. A pesar de ser un estilo que apuesta por lo natural, no llega a ser desaliñado; de esta forma, sus capas se convierten en las aliadas para lograr una imagen fresca y juvenil, al mismo tiempo que aportan suavidad sobre el rostro.

Corte pixie con capas

Aunque para algunas personas este corte llegue a ser considerado como un estilo arriesgado, apostar por él es un gran acierto, ya que no solo logra que el rostro proyecte una imagen refinada y afilada, sino que también, gracias a su estructura, podemos estilizar el cuello, lo que se traduce en una imagen con una postura erguida y mayor presencia.

Corte largo con flequillo cortina

Si hablamos de estilos rejuvenecedores, no podemos dejar de lado los cortes con flequillo cortina. Este fleco no solo es un aliado para darle presencia y cuerpo al pelo, sino que también sirve como herramienta favorecedora gracias a su estructura, la cual crea un marco sobre la cara, ayudando a afinar nuestras facciones mientras las suaviza.

Lograr un lifting facial sin recurrir a procedimientos dolorosos o invasivos es posible con tan solo hacer una visita a nuestro salón de belleza preferido. Si estabas pensando en recurrir a un cambio de imagen, no dudes en apostar por estos cortes de pelo que sí rejuvenecen y mejoran la apariencia del rostro.

Cortes de pelo
Lily Carmona
