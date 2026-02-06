Boda de Taylor Swift y Travis Kelce se habría pospuesto por “culpa” del caso de Blake Lively, afirma fuente cercana

Hace unos días, el rumor sobre el aplazamiento de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce tomó mucha fuerza, pues fuentes cercanas habían afirmado que esta decisión se habría tomado por diferencias entre la pareja, aunque también se señaló la versión de que se debía a que la estrella de la NFL habría elegido este como su año de retiro, por lo que el enlace tendría que esperar.

Hoy, otra fuente cercana ha salido a mencionar que el verdadero motivo por el que las nupcias no estarían llegando este año tendría que ver con el juicio de Blake Lively que ha involucrado a Swift en el pleito legal de la película “It Ends With Us”.

¿Por qué la boda de Taylor Swift se pospuso?

En agosto de 2025, el ala cerrada de los Chiefs de Kansas dejó al mundo boquiabierto luego de proponerle matrimonio a Taylor en una escena tan romántica que parecía salida de un cuento de hadas. Por supuesto que su compromiso rápidamente se unió a la lista de las bodas más esperadas por los fans.

Medios como “Daily Mail” habrían señalado que la celebración del tan esperado enlace tendría lugar en verano de 2026 en la millonaria mansión de la cantante ubicada en Rhode Island. Sin embargo, hace unos meses el rumor sobre los planes pospuestos de la boda comenzó a crear preocupación respecto a por qué se estaba tomando esta decisión.

Mucho se dijo sobre un posible desacuerdo en un contrato prenupcial como la principal razón para aún no fijar una fecha. También se mencionó el posible retiro del jugador y su deseo de hacer de esta su última temporada.

Pero fuentes cercanas apuntaron recientemente que la verdadera razón por la que la pareja habría pospuesto la celebración habría sido por la cobertura mediática que el caso Lively-Baldoni ha generado y en el que Taylor fue involucrada.

Taylor Swift y Travis Kelce habrían aplazado la boda Getty Images

Taylor Swift y el pleito legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

Sin duda alguna, este es uno de los casos legales más mediáticos de los últimos años. Aunque el juicio aún tiene unos meses por delante para poder llevarse a cabo, cada día siguen saliendo datos e información nueva, llevando a otros famosos a involucrarse en el caso, como sucedió recientemente con Ben Affleck y Matt Damon.

Swift también ha salido relacionada con el proceso y, según lo recogido por estas fuentes, la posibilidad de que sea llamada a testificar fue lo que habría orillado a la pareja a tomar la decisión de esperar a que el juicio se llevase a cabo y esperar para celebrar su boda.

A pesar de que el equipo legal de Taylor ha sido claro en que la cantante no tuvo una participación en las decisiones creativas de la película, así como que solo se presentará si es sumamente necesaria su presencia en el juicio, es muy probable que esté buscando marcar distancia entre esta situación y uno de los días más importantes de su vida.

Travis Kelce y Taylor Swift continúan con sus actividades

Mientras todo esto sucede, la pareja sigue disfrutando de su tiempo juntos, así como de sus respectivas actividades. Recientemente, el jugador de la NFL fue visto celebrando con un remix de la canción “Opalite” de su novia durante una fiesta previa al inicio del Super Bowl, aunque diversos especialistas en deporte han señalado que el jugador continúa evaluando su futuro, si este será su última temporada o volverá el próximo año.

Por su parte, Taylor sigue enfocada haciendo promoción de su música y su trabajo; recordemos que recientemente fue reconocida por su talento como compositora, ingresando en el Salón de la Fama de Compositores Estadounidenses, además de celebrar el estreno de su video musical de “Opalite”, que contó con la participación de diversas celebridades.

Hasta ahora, ni Taylor Swift ni Travis Kelce se han pronunciado respecto al tema de su boda y el supuesto aplazamiento, así como la cantante tampoco ha mencionado nada relacionado con el pleito legal de Blake Lively con Justin Baldoni.