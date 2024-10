Demi Moore revela por qué la belleza va más allá de la juventud: entrevista exclusiva

Como contenido extra a la portada de Vanidades de noviembre, entrevistamos en exclusiva a Demi Moore sobre la influencia a nivel personal del cine que tiene su más reciente película ‘La Sustancia', así como la presión social que ha vivido para mantener la belleza, con el paso de los años.

Después de haber almorzado con ella en medio del Festival Internacional de Toronto, cuando la película ya había sido premiada como Mejor Guion en el Festival de Cannes, es posible que llegue un mensaje diferente a la ficción, con una posible nominación al Oscar que resalte la valoración de la mujer en Hollywood, después de los 60 años, tal cual como el premio Icon Award que recibió esta semana en el Savannah Film Festival.

En exclusiva: Demi Moore

En una sociedad que idealiza la juventud, la midorexia se presenta como un miedo patológico a envejecer, llevando a las personas a buscar constantemente la aprobación a través de una apariencia juvenil.

La presión social por verte joven

¿Podemos comparar ficción y la realidad del cine en base a la presión social de mantenerte joven con el paso de la edad?

Las circunstancias están en Hollywood y la sociedad entera. Es una idea que también hemos aceptado como mujeres, que al envejecer quedamos a un lado o somos menos deseables o menos valiosas. Yo no creo que sea necesariamente verdad, pero hay una conciencia colectiva que a nivel personal me permitió mirar esa forma de juzgar que yo solía mantener en contra mío, donde yo me presionaba y mantenía un estilo de estándar que no es necesariamente muy realista, en comparación con la belleza de concentrarme y celebrar quien soy, en vez de enfocarme en todo lo que no soy. Por ahí me parece que pasa la parte más poderosa del cine.

Es uno de los reconocimientos más poderosos de poder crear un cambio, cuando podemos detenernos a mirar nuestro exterior y volver a vernos por dentro. Demi Moore

En busca de la primera nominación al Oscar, es curioso que en ‘La Sustancia’, la historia comienza con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con el nombre del personaje de Demi Moore, cuando en la realidad ella misma no la tiene. Pero la fábula del cine refleja el paso del tiempo, cuando los turistas caminan por encima de esa misma baldosa, surgiendo la primera rajadura que plantea la duda si lo mismo pasará con la misma estrella… cuando envejezca.

En La Substancia, Demi Moore interpreta a una actriz con más de 50 años obsesionada con la juventud. Getty Images

¿La belleza es sinónimo de juventud?

Y aunque en la realidad Demi Moore cumple 62 años el 11 de Noviembre, en la ficción, su personaje de Elizabeth Sparkle siente que a nivel profesional llega el fin cuando cumple 50 años... hasta que aparece ‘The Substance’, la milagrosa Sustancia que reproduce las células para rejuvenecerla temporalmente, con otra versión mucho más joven que pueda ocupar su lugar.

Yo me presionaba y mantenía un estilo de estándar que no es necesariamente muy realista, en comparación con la belleza de concentrarme y celebrar quien soy Demi Moore

¿Qué reflexión te deja el final de la historia del cine, a nivel personal?

Para responder de una forma más simple, yo siento que terminé sintiéndome mucho más liberada a nivel interior por la experiencia que significa la historia, por mirarme de esa forma en donde podemos llegar a ser demasiado críticos con nosotros. Porque al final, no se trata lo que alguien haga con nosotros, sino lo que hagamos para crear nuestra propia experiencia y nuestra realidad en la vida. Además, es uno de los reconocimientos más poderosos de poder crear un cambio, cuando podemos detenernos a mirar nuestro exterior y volver a vernos por dentro.

¿Se nota al menos cierto cambio de conciencia, en la actualidad, en comparación con otras épocas?

Yo creo que el cambio pasa primero por dentro, para poder reflejarlo después por fuera. Y creo que esa es la parte que vemos que está cambiando. Las mujeres hoy estamos encontrando mucho más valor en quienes somos, en edades diferentes, en distintos tamaños o incluso razas y culturas, donde nos damos mucha más importancia a medida que el mundo exterior abre a los sitios que nos habían quitado, aunque siempre existieron. ¿Quién dice que somos menos deseables después de los 50? ¿Quién dice que esa es la verdad? Por eso, a medida que desafiamos esos temas, aunque no pueda hablar por el resto del mundo, es una reflexión interesante que el cine también plantee temas como estos, para poder destacar todo lo que realmente somos.

