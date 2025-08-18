Mary de Dinamarca presume el traje a rayas que todas necesitamos para lucir con personalidad en la oficina

Luego de permanecer unos días descansando en la residencia real, la reina Mary de Dinamarca retomó sus deberes reales, haciéndose presente en la inauguración de Headspace Tarnby, en Kostruo, Copenhague. Durante su visita a este centro de asesoramiento de salud mental juvenil, la reina se robó las miradas de los asistentes, no solo por la importancia de la apertura de espacios como este, sino también porque llegó con uno de los trajes más sofisticados que le hemos visto consolidándose como un referente de moda real.

El poder de un traje sastre

El traje sastre se ha convertido en un clásico infalible dentro del armario de muchas mujeres. No solo transmite autoridad y confianza, también permite jugar con combinaciones creativas que siempre nos dará como resultado un atuendo elegante y sofisticado (y por eso es que es nuestro favorito).

Volviendo a la royal danesa, el conjunto por el que apostó llevaba unas finas líneas en color blanco, sobre una base azul mezclilla de una tela fresca y con movimiento, la textura perfecta para los días de calor (especialmente en la oficina donde se puede llegar a encerrar el calor). El pantalón era de corte recto de y pernera ancha, mientras que el blazer corte oversized se adaptó a la perfección a una camiseta de tirantes que la royal llevaba debajo para darle un toque de sofisticación y elegancia.

La reina Mary de Dinamarca nos enseña el conjunto veraniego que debes lucir en la oficina. Martin Sylvest Andersen/Getty Images

La reina apostó por accesorios discretos como un cinturón fino en color camel y unas sandalias a juego de la marca Gianvito Rossi.

Esta ocasión, Mary apostó por un diseño de una colección pasada de la firma Polo Ralph Lauren, un modelo que podría ser fácil de recrear o adaptar incluso recurriendo a otras marcas o firmas, gracias al corte relajado del conjunto y los cortes de sus componentes, los cuales son piezas sueltas estilo oversized.

Mary de Dinamarca y el arte de actualizar los básicos

Si hay algo que distingue a Mary es su capacidad para transformar prendas clásicas en propuestas frescas, actuales y modernas. El hecho de que la monarca apostara por un conjunto azul con elementos discretos como las finas rayas, nos deja ver su compromiso con el estilismo de las prendas, demostrando que lo elegante no siempre va a ser negro y que incluso en los conjuntos relajados podemos vernos sofisticadas y formales, pero no aburridas.

La aparición de la reina Mary de Dinamarca no solo marcó el final de sus vacaciones y el verano, nos abre la puerta a un mundo de posibilidades de ver a la royal en la siguiente temporada, la cual esperamos con ansias, pues es muy probable que nos siga dando cátedra de cómo vestir con elegancia.