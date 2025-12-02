Suscríbete
Sarah Ferguson descarta mudarse con sus hijas Eugenia y Beatriz de York: “Forjará una vida independiente”

Tras quedar apartada de Royal Lodge, Sarah Ferguson no tiene intención de depender de sus hijas y planea construir una vida lejos del entorno real para empezar de nuevo.

Diciembre 02, 2025 • 
Melisa Velázquez
Sarah Ferguson no quiere la ayuda de sus hijas Eugenia y Beatriz de York

Sarah Ferguson no quiere la ayuda de sus hijas Eugenia y Beatriz de York

Getty Images

Tras perder sus títulos reales y privilegios, Sarah Ferguson y su ex esposo, Andrés Mountbatten Windsor, han tenido que abandonar su hogar en Royal Lodge, como parte de su destierro de la familia real.

Mientras que el hermano del rey Carlos III podrá mudarse a una de las residencias privadas de la familia en la funda de Sandringham, la madre de las princesas Eugenia y Beatriz de York, no sabe aún cuál será su nuevo hogar.

Sarah Ferguson no quiere la ayuda de sus hijas Eugenia y Beatriz de York

De acuerdo con un portavoz de Fergie a la revista People, la ex esposa de Andrés no ha definido su futuro en el corto plazo, pues a pesar de que ya tiene que dejar Royal Lodge, aún no sabe en dónde vivirá.

Actualmente está evaluando varias opciones y no se ha tomado ninguna decisión final”.

Durante este tiempo se había especulado sobre que Sarah podría vivir con su hija Beatriz, o incluso que se mudaría a la casa que su hija Eugenia tiene en Portugal; sin embargo, nuevos informes aseguran que Ferguson no tiene intención de solicitar la ayuda de sus hijas.

En octubre, una fuente le dijo a People que Fergie, como la conocen cariñosamente, “se mudará a una casa separada”.

Contrariamente a lo que se informa, nunca ha solicitado una propiedad ni ningún tipo de provisión para sí misma”, añadió la fuente. “Seguirá forjando una vida independiente”.

Una segunda fuente cercana a Sarah agregó que ella encontrará su propio lugar y “seguirá adelante de forma independiente”.

Sarah Ferguson no quiere la ayuda de sus hijas Eugenia y Beatriz de York

Sarah Ferguson no quiere la ayuda de sus hijas Eugenia y Beatriz de York

Getty Images

Las consecuencias para Sarah Ferguson tras su salida de la familia real

Tras perder sus títulos reales, el panorama para Sarah ha sido devastador, no solo ha quedado excluida de la familia real y ha tenido que abandonar su hogar de muchos años, también ha perdido oportunidades laborales.

Fergie fue despedida de su programa de televisión donde tenía una sección especial para hablar de diversos temas soft, por otras parte, la publicación de su próximo libro infantil fue cancelada.

A pesar de tener varios amigos famosos, muchos de ellos tomaron la decisión de mantenerse alejados de ella, por lo que también se ha quedado sin amistades y contactos importantes.

Melisa Velázquez
