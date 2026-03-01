Suscríbete
La firme condición que el rey Felipe VI impuso a Juan Carlos I para volver a España

El rey Juan Carlos I puede volver a residir en el país donde reinó durante 39 años en el momento que quiera, siempre y cuando cumpla con una estricta condición.

Marzo 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El rey emérito Juan Carlos I se exilió de manera voluntaria en agosto de 2020 en los Emiratos Árabes, principalmente para alejarse de la atención mediática y de investigaciones relacionadas con asuntos financieros.

Sin embargo, desde hace algunos años ha expresado su deseo de volver a España, lo que podría suceder cuando él lo decida, pero siempre y cuando cumpla con una condición impuesta por la Casa Real.

La condición de la Casa Real al rey emérito Juan Carlos para que regresar a España

La reciente desclasificación de documentos sobre el 23-F resalta el papel del rey Juan Carlos, mostrando su firme oposición a los golpistas y su compromiso con la democracia, reabriendo el debate sobre su posible regreso a España.

Una de las figuras públicas que ha pedido que Juan Carlos I vuelva a su país es Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición ha defendido en sus redes sociales que “la desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado”. Y añade: “Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”.

Aunque no se ha hecho un comunicado oficial por parte de la Casar Real, fuentes del Palacio de la Zarzuela sí han hablado de la postura del rey Felipe VI, según se ha publicado en el medio local RTVE:

El rey emérito debería recuperar su residencia fiscal si quiere volver a vivir en España. Esto implica, claro, tributar en nuestro país y dejar de hacerlo en los Emiratos Árabes. Es una condición, aseguran, para salvaguardar la integridad de la Corona como institución”.

El rey Juan Carlos I

El rey Juan Carlos I

Carlos Alvarez/Getty Images

El futuro del rey Juan Carlos I en España

El Gobierno no pondría obstáculos al regreso del rey Juan Carlos; según Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la decisión depende únicamente del emérito y de la Casa Real.

Es una decisión que le compete a él. Y no al Gobierno ni a la oposición”, ha insistido Bolaños, dejando claro que el Ejecutivo no se opone a que el padre de Felipe VI pueda volver definitivamente a España tras varios años viviendo en Abu Dabi.

Melisa Velázquez
