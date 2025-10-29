Durante la primera semana de diciembre, será publicado ‘Reconciliación’, el libro de memorias del rey Juan Carlos I que ha escrito con ayuda de la autora Laurence Debray, donde revelará a detalles de algunos capítulos de su vida personal, así como su papel como Jefe de Estado en España.

Algunos fragmentos del libro ya han salido a la luz, y uno de los que más ha dado de qué hablar, es el que habla sobre su relación con la actual reina consorte de España, Doña Letizia, esposa de su hijo, el rey Felipe VI.

El rey Juan Carlos I habla de sus diferencias con la reina Letizia

Aunque la mención de la reina Letizia en las memorias del rey Juan Carlos, es supuestamente breve, el ex jefe de Estado ha dejado claro que mantiene una relación distante desde hace años con ella.

El padre del rey Felipe VI, ha admitido que entre él y Doña Letizia, existe un “desacuerdo personal”, y aseguró que ella: “No ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares”.

Los rumores de distanciamiento entre la reina Letizia y Don Juan Carlos era un secreto a voces en la monarquía; sin embargo, el hecho de que el ex jefe de Estado lo declarara tan abiertamente, marca un hito histórico en su relación.

Se dice que las dificultades entre ellos comenzaron desde que se anunció el compromiso de Letizia con su hijo Felipe en 2003; sin embargo, se incrementaron tras su abdicación al trono en 2014 en favor de su hijo Felipe, y tras su exilió de España en 2020.

El rey Juan Carlos admite por primera vez sus diferencias irreconciliables con la reina Letizia Lalo Yasky/WireImage

¿Cómo es la relación del rey Juan Carlos con sus nietas Leonor y Sofía?

Las tensiones entre la reina Letizia y Don Juan Carlos, han generado también un distanciamiento con sus nietas, con quienes no ha podido compartir tiempo de calidad como su abuelo.

Aunque es cierto que sí han logrado verse tras su salida de España, han sido pocas veces y fuera del país, en reuniones privadas que duran apenas un par de horas. Una muestra de la distancia que hay entre Don Juan Carlos y sus nietas Leonor y Sofía, es el mensaje le dedica a la futura heredera al trono:

“Que tenga seguridad en sí misma, que cumpla con su deber con simpatía y amabilidad, que sea la garante del respeto a la Constitución Española”.

