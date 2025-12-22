Exmayordomo del rey Carlos señaló la “extraña” diferencia entre las postales navideñas del príncipe William y Harry

Como cada año, las postales navideñas de la familia real británica vuelven a convertirse en el centro de la conversación internacional. Este año, el príncipe William, en compañía de su familia, Kate Middleton y sus pequeños hijos, fueron protagonistas de una tierna fotografía que se robó el corazón de muchos. Sin embargo, los príncipes de Gales no fueron los únicos en compartir sus deseos y postales navideñas, pues la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, aprovechó la temporada navideña para hacer llegar a sus seguidores la felicitación de Navidad por parte de los Sussex.

Luego de que ambas familias hicieran llegar sus buenos deseos de la temporada, un exmayordomo del rey Carlos señaló una particular diferencia entre ambas tarjetas que dejó a más de uno pensando sobre el mensaje detrás de las postales.

Las postales de los príncipes William y Harry

La semana pasada, los príncipes de Gales hicieron uso de sus redes sociales para compartir un mensaje y felicitación navideño, a través de su tradicional postal. En la foto, podemos ver a los cinco integrantes: el príncipe William, Kate Middleton, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, sentados en una pradera floreada, todos abrazados en familia, sonriendo a la cámara. La imagen fue acompañada por un breve pero cálido mensaje: “Deseando a todos una muy feliz Navidad”.

La postal fue capturada el pasado mes de abril por el fotógrafo Josh Shinner, quien ya ha capturado a la familia y la princesa en retratos navideños, como la del año 2023.

Por su parte, dos días después, los duques de Sussex, a través de la cuenta de Instagram de Meghan, compartieron su propia postal navideña. En la fotografía, aparecen el príncipe Harry, abrazado por el pequeño Archie mientras le toma de forma cariñosa la mejilla y juega con su nariz, mientras que Meghan comparte un gesto cariñoso nariz a nariz con la pequeña Lilibet. En el mensaje de la duquesa se leía “¡felices fiestas!”. De nuestra familia a la tuya”.

¿Cuál fue la diferencia entre ambas imágenes?

Grant Harold trabajó durante años para el entonces príncipe Carlos; por esta razón conoce a la perfección a los príncipes William y Harry. Desde su lectura e interpretación particular, el hombre señaló que, aunque los duques han mantenido la tradición de enviar una tarjeta navideña, señaló que la imagen de este año resultó “un poco desconcertante”. A diferencia de la foto de los Gales, Meghan y Harry optaron por cubrir los rostros de sus pequeños.

Harold explicó que, si bien entendía a la perfección el deseo de proteger la identidad de sus hijos, consideró llamativo incluirlos en la postal sin mostrar sus rostros.

¿Qué hay detrás de las postales de William y Harry?

Para Harold, el contraste entre ambas fotos es evidente. Mientras la imagen de William y Kate transmite estabilidad y orgullo familiar, la de Harry y Meghan refleja una narrativa distinta, más reservada y contenida. A pesar de esta “extrañeza”, destacó que ambas familias comparten un evento en común: el entorno natural.

Grant también señaló que las postales guardan otra diferencia y esta está relacionada con la lista de destinatarios. Mientras que Kate y William enviarán su mensaje navideño a una lista de amistades significativa, los Sussex probablemente tendrán un círculo más reducido con el que compartir, especialmente después de su salida de la vida real activa.

Las postales navideñas de William y Harry, a pesar de ser similares entre sí y contar con el mismo objetivo, el cual es enviar un cálido mensaje de Navidad, tienen diferencias entre sí. Más allá de interpretaciones como las que el exmayordomo del rey Carlos pudo realizar, ambas familias dejaron claro que la temporada decembrina es una fecha especial en Montecito y Windsor Great Park.