Earl Spencer, hermano de la princesa Diana, se divorcia y esta habría sido la escandalosa razón

El nombre de Earl Spencer, hermano menor de la princesa Diana, ha vuelto a ocupar los titulares luego de que se informara oficialmente su divorcio de Karen Spencer, con quien estuvo casado durante trece años.

A pesar de que la separación se formalizó el pasado mes de diciembre, han salido más detalles que revelan que el proceso aún cuenta con puntos específicos a tratar, dentro de los cuales destacan acusaciones por infidelidad, motivo por el que presuntamente el matrimonio habría llegado de forma abrupta a su fin.

Earl y Karen Spencer se divorcian

Luego de casi dos años de negociaciones intensas, el acuerdo de divorcio entre Charles Edward Maurice Spencer y Karen Spencer ha quedado cerrado. En todo este proceso legal, Karen habría presentado documentos ante el tribunal superior en los que afirmaba que su esposo le había sido infiel y además había puesto fin a su matrimonio a través de un mensaje de texto.

Dichas acusaciones han sido desmentidas por Earl, quien calificó las declaraciones como un intento de engañar su reputación, y que fue Karen quien tomó la decisión de terminar el matrimonio luego de años de tensión, y que él simplemente habría confirmado la ruptura cuando ella se lo pidió por un mensaje.

Earl Spencer y su infidelidad

Dentro del divorcio, uno de los puntos más delicados que salieron a relucir fue la supuesta infidelidad, tema que implicó de forma directa a la arqueóloga noruega Cat Jarman, quien actualmente es la pareja de Earl.

Jarman, que actualmente tiene un podcast, habría demandado a Karen por el uso indebido de información privada, luego de que se difundiera que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple sin su consentimiento.

Karen enfrentó a Jarman luego de sus sospechas de que mantenía una aventura con su marido en un correo electrónico en el que le deseaba “suerte” en su relación. Este caso se resolvió de forma extrajudicial sin la admisión de responsabilidad por ninguna parte, aunque el tribunal determinó que un porcentaje de los costos legales tendría que ser cubierto por Earl a través del acuerdo de divorcio.

Earl Charles Spencer y Karen Spencer en la boda de Harry y Meghan Markle en mayo de 2018. Max Mumby/Indigo/Getty Images

Karen y su futuro como condesa

A pesar del divorcio, Karen buscó conservar el título de condesa Spencer, solicitando que, en caso de que Earl volviese a contraer nupcias, la nueva esposa asumiría el título formal como “la condesa”, mientras que Karen sería conocida como “Karen, condesa Spencer”.

Este no es el primer divorcio que el hermano menor de la princesa Diana enfrenta, pues antes de su matrimonio con Karen estuvo casado con Victoria Aitken y Caroline Freud; ambas relaciones también terminaron en polémica, así como en acusaciones de infidelidad por parte del conde.

Para este proceso, Earl habría contratado a Fiona Shackleton, reconocida abogada especialista en separaciones de alto perfil, quien representó en su momento al príncipe Carlos durante el proceso de divorcio de la princesa Diana.

A pesar de que Earl Spencer, hermano menor de la princesa Diana, se ha mantenido firme en refutar las acusaciones de infidelidad en su contra, el divorcio entre él y Karen Spencer es ahora un hecho, luego de una intensa batalla legal que parece aún continuará dando de qué hablar.