Paulina Soto Santos explora el color, el error y el proceso manual a través de sus obras

La semana del arte en México es uno de los espacios más importantes en esta caótica urbe. Entre cotidianidad, paisajes y rutinas, encontrar un espacio de conexión es esencial para todos los que recorremos la ciudad.

Por eso es que esperamos con ansias este espacio lleno de pinturas, colores y creaciones que repentinamente nos sorprende con algunos tesoros. Este año, Paulina Soto Santos nos cautivó con su originalidad, color y propuesta.

El valor de esta feria es que el artista puede comunicarse con el público sin intermediarios. Muchas veces nos pasa que cuando vas a otro tipo feria o una galería te sientes intimidado.



¿Qué ha sido lo más enriquecedor de ser parte de BADA?

Así que tuvimos una entrevista con Paulina para platicar a fondo sobre su concepto, inspiración y experiencia en BADA la feria que democratiza el arte.

“La gente se acerca, te pregunta y le da curiosidad qué concepto hay detrás de una obra. Desde el material…yo tengo unas obras que son serigrafía impresa sobre lana y han llamado mucho la atención”.

“Me decían: ‘literal, veo tu obra y me da felicidad, pienso en unos drinks’”, añadió.

¿Qué es lo que más te gusta de mostrar tu arte?

“Cuando muestras tu obra es como si te mostraras y revelaras a los demás tal cual eres. Es exponerte, esa parte es padrísima porque vas viendo cómo mejorar... te enriquece escuchar a los demás, tomándolo con la conciencia de que hay gente a la que le guste tu arte y a otra no”.

Desde la gráfica y la impresión serigráfica, Paulina Soto Santos explora la creación como un acto profundamente personal. Cortesía

¿Cómo definirías tu arte y obras, porque veo presente mucha naturaleza?

“En sí mi paleta de color es alegre...es encontrar la belleza en el error. Eso es parte esencial en mis obras y eso me hace distinta a lo demás. ¡Sobre todo ahora con la inteligencia artificial!...lo que nos diferencia, creo, es esa capacidad aprender de los errores”.

¿Qué ha sido lo más especial de esta experiencia?

“Poder estar aquí, poder platicar con las personas y escuchar lo que dicen es especial. Tener ese lado íntimo se me hace súper enriquecedor”, concluyó.