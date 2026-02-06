Personal de Sandringham se niega a atender al príncipe Andrés en su nueva residencia

Tras perder sus títulos reales y privilegios, el caído en desgracia Andrés Mountbatten-Windsor, ha tenido que abandonar su residencia en Royal Lodge, su mudanza estaba prevista para Marsh Farm.

Sin embargo, tras la aparición de nuevos informes que refuerzan su vinculación con Jeffrey Epstein, el ex príncipe y duque de York se vio obligado a abandonar Royal Lodge de forma inmediata, pese a que las reformas de su residencia aún no habían concluido, lo que lo llevó a mudarse a la finca de Sandringham.

Personal se niega a servir y atender al ex príncipe Andrés en su nueva residencia

De acuerdo con el medio The Sun, varios miembros del personal de Sandringham se han negado a atender al hermano del rey Carlos III, de acuerdo con una fuente, la lista de empleados es larga, e incluso se les ha dicho que no están obligados a hacerlo.

“Les han dicho que no tienen que servir a Andrés ni trabajar para él si se sienten incómodos. Ya hay una lista bastante larga diciendo que no, gracias. Comprensiblemente hay mucha inquietud, ya que ahora es un paria total”, asegura el medio.

Se espera que Andrés resida temporalmente en Wood Farm, en la finca Sandringham en Norfolk, antes de trasladarse a otra propiedad cercana, Marsh Farm, que está en proceso de renovación; sin embargo, quienes están cerca de la situación no creen que la familia real pueda expulsar a Andrés de Wood Farm.

“Es un lugar que siempre ha preferido y al que quiere volver, en lugar de Marsh Farm, que se considera mucho más expuesto”, dijo una fuente a la revista People.

¿Por qué el ex príncipe Andrés adelantó su mudanza de Royal Lodge?

Andrés ya se había retirado de su papel real tras una desastrosa entrevista en la BBC en 2019 en la que abordaba sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein; sin embargo, la decisión de Carlos III de despojar a su hermano de sus títulos reales se produjo en medio de un renovado interés por su relación el año pasado.

Andrés y su exmujer, Sarah Ferguson, vuelven a estar en los titulares tras la publicación del 30 de enero por parte del Departamento de Justicia de pruebas relacionadas con Epstein, pues aparecen en intercambios de correos electrónicos y fotos comprometedoras.

