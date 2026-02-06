Blunt bob: el corte con capas invisibles que se adapta a todos los rostros y es ideal para verte joven y moderna a cualquier edad

El blunt bob, o “corte cara bonita”, se consolida como la tendencia de la temporada al ser una propuesta elegante, relajada y con capas invisibles que favorecen a todos los rostros sin requerir mucho tiempo de peinado.

Celebridades como Zendaya, Penélope Cruz, Paris Hilton y Emma Stone lo han elegido por su versatilidad, su efecto rejuvenecedor y su capacidad de lucir impecable en cualquier ocasión, demostrando que los cambios de imagen no siempre necesitan gestos radicales.

¿Cómo es el corte de pelo blunt bob y por qué rejuvenece?

Esta nueva versión del clásico bob, se caracteriza por ser más largo, pues se lleva del mentón hacia los hombros, con puntas rectas y definidas que suavizan el rostro gracias a sus capas invisibles o muy sutiles para dar movimiento y ligereza a la melena.

Sin embargo, lo que hace único a este corte, es su gran versatilidad, pues gracias a sus capas se puede adaptar a todos los rostros para equilibrar las facciones y suavizando los rasgos, creando un efecto de “buena cara”, que se convierte en el mejor aliado de quienes buscan verse jóvenes y modernas sin esfuerzo.

¿Cómo se lleva el blunt bob?

Para sacarle el máximo provecho a este corte tan versátil y elegante, te compartimos estas opciones de peinados y estilos que lo hacen único, demostrando cómo se adapta a los tipos de rostro y a la textura del pelo.

Lisos y pulido impecable

El blunt bob puede llevarse liso e impecable, con un estilo pulido y sofisticado gracias a sus puntas perfectamente rectas, ideal para eventos formales, para la oficina o looks minimalistas para quienes requieren proyectar una imagen más sofisticada y estilizada.

Ondas suaves o rizado

Si estás buscando un look más desenfadado y natural, puedes peinarlo con ondas suaves y ligeras que dan movimiento y volumen, ideal para quienes buscan un look casual y relajado pero sin perder elegancia.

Por otra parte, es uno de los cortes de pelo más recomendados para quienes tienen el pelo rizado u ondulado, pues le da forma a los rizos de forma natural.

Texturizado y con volumen

El blunt bob también puede llevarse con capas invisibles marcadas o puntas desfiladas, creando un efecto despeinado controlado que aporta un look juvenil y dinámico, ideal para mujeres que buscan un aire fresco y moderno que funcione a diario sin mucho esfuerzo.

En pocas palabras, el blunt bob es moderno, elegante y rejuvenecedor, perfecto para quienes buscan un corte que luzca impecable sin complicaciones.

