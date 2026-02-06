Año Nuevo Chino: 5 rituales para purificar el hogar y activar la prosperidad en el Año del Caballo de Fuego

El Año Nuevo Chino está por comenzar y no existe mejor momento que este para poder conectar con diversas energías que nos ayuden a vivir un ciclo en armonía, paz y buena fortuna. Este Año del Caballo de Fuego llega con una intensidad imparable y transformadora que nos invita a tomar acción sobre nuestra vida para lograr alcanzar metas que llevábamos tanto tiempo soñando. Si tu intención para esta mágica celebración es que a tu puerta llegue la energía positiva, no dejes pasar la oportunidad de poner en práctica estos cinco rituales para purificar el hogar y activar la prosperidad; verás cómo tu vida, así como el año, cambian para bien.

Limpieza, la base de todo ritual

Como ya hemos platicado en otras ocasiones, antes de comenzar a realizar cualquier ritual, debes empezar por una limpieza física para que estos surtan efecto. En el feng shui, el desorden bloquea la circulación de la energía; es por esta razón que es sumamente importante mantener todo acomodado y sumamente limpio.

Más allá de barrer y poner orden en tus espacios, este primer ritual consiste en hacer una limpieza especial: abre puertas y ventanas permitiendo que la luz natural entre a cada rincón de tu espacio y, si te es posible, enciende un incienso con el que limpies toda tu casa.

Rituales de purificación

Una vez que tu hogar se encuentra limpio, lo siguiente que tienes que hacer es purificar la energía de este espacio y para ello tendrás que recurrir a estos rituales.

Sahumar tu casa con elementos naturales

Apuesta por el uso de inciensos, palo santo o hierbas secas como la salvia para limpiar la energía que hay en tu hogar. Mientras prendes el sahumerio, puedes enfocar tu mente a la intención de dejar salir toda energía densa que te está impidiendo crecer. Una vez que tu sahumerio esté listo, vas a recorrer toda tu casa mientras repites una frase de intención como “Disuelvo y transmuto cualquier energía negativa que se encuentra en mi hogar”.

Ritual de limpieza energética y purificación con sahumerio. Pexels

Agua con sal para equilibrar la energía

En recipientes o pequeños frascos de vidrio vas a colocar agua con sal marina, pues cada uno de estos frascos se colocará en puntos estratégicos del hogar con la intención de ayudar a absorber toda energía negativa que se encuentra en tus espacios.

Este ritual puede realizarse durante el primer día del Año Nuevo Chino, que es el próximo martes 17 de febrero, y concluirlo al día siguiente. El objetivo es que la sal permanezca absorbiendo durante 24 horas; una vez transcurrido este tiempo, tendrás que desechar el contenido en la taza del baño o alguna coladera.

Activación de la prosperidad durante el año del caballo de fuego

Este año es sumamente especial, pues cuenta con un elemento que simboliza la expansión, la pasión, y con un signo que apuesta por el éxito; es por ello que representa un ciclo sumamente poderoso para lograr conectar con energías tan intensas como las de la prosperidad y la abundancia. Con estos rituales podrás armonizar la energía de tu hogar y abrirle la puerta a la buena fortuna.

Enciende una vela roja o dorada

El rojo es el color del caballo de fuego, mientras que el dorado está asociado con el dinero y la prosperidad. Es por esta razón que, durante este año nuevo chino, tendrás que encender una vela en el color de tu preferencia para conectar con la energía de la abundancia.

Usa algunos amuletos para atraer la fortuna este Año Nuevo Chino. Canva

Mientras le enciendes, agradece en tiempo presente y de forma positiva todas las bendiciones económicas que el universo te ha otorgado y las que quieres obtener. Deja que la vela se consuma y confía en su poder místico para obtener lo que pediste.

Amuletos de abundancia

Monedas chinas, cuarzos, listones rojos o figuras de caballo son algunos de los elementos que puedes colocar cerca de la entrada de tu hogar o en la zona de trabajo. Estos objetos sirven para ayudarnos a conectar con la buena fortuna y la energía positiva que está vibrando durante el inicio de este año, así que será vital contar con alguno para lograr obtener la prosperidad que tanto tiempo llevamos buscando.

El Año del Caballo de Fuego promete ser un ciclo sumamente próspero y favorecedor para todos aquellos que decidan hacer un verdadero cambio en su vida. Pon en práctica estos rituales para purificar tu hogar y activar la prosperidad este Año Nuevo Chino y ten la certeza de que vivirás uno de los mejores años de tu vida.