Belleza

Adiós al pixie y bob después de los 40: 5 cortes de pelo para verte carísima en 2026

El estilo evoluciona, y con él también nuestras ganas de vernos distintas, más seguras y más cómodas con lo que reflejamos.

Febrero 05, 2026 • 
Karen Luna
Natalie Portman corte de pelo.png

Adiós al pixie y bob después de los 40: 5 cortes de pelo para verte carísima en 2026

Getty Images

Durante años, el pixie y el bob han sido los cortes “seguros” después de los 40 porque se consideran prácticos, elegantes y fáciles de mantener. Pero 2026 marca un cambio claro en las tendencias del pelo, ahora se busca movimiento, textura, además de un acabado que grite lujo sin esfuerzo.

Melena larga en capas suaves

La melena larga regresa con fuerza, pero olvídate del pelo plano o sin forma, las capas largas y sutiles son clave para dar movimiento, especialmente en rostros maduros. Este corte enmarca el rostro sin endurecerlo, mientras aporta un aire sofisticado que se ve elegante tanto suelto como peinado.

Demi Moore portada Vanidades noviembre 2024

Demi Moore ha logrado una apariencia impresionante a los 61 años gracias a una combinación de cuidados específicos

Getty Images

Corte midi desfilado con raya al centro

El largo midi sigue siendo un favorito, pero ahora se lleva desfilado y con caída natural. La raya al centro ayuda a equilibrar las facciones, mientras aporta un efecto visual más moderno. Es un corte que se ve caro porque no parece forzado, sino que fluye, se mueve y se adapta al día a día sin perder presencia.

Cortes de pelo antiedad

Cortes de pelo antiedad

Getty Images

Shag elegante y pulido

El shag evoluciona y se vuelve más refinado porque es menos rebelde, este corte juega con capas estratégicas que dan volumen sin exceso. En mujeres mayores de 40, suaviza los rasgos y aporta un aire contemporáneo sin caer en lo juvenil, que es perfecto para quienes quieren personalidad sin perder elegancia.

shaggy bangs

Descubre si este estilo de fleco que está en tendencia es favorecedor para ti

Getty

Corte clavicut con acabado natural

El clavicut, justo a la altura de la clavícula, es uno de los cortes más favorecedores para 2026. Su secreto está en el acabado depuntas ligeramente irregulares y movimiento natural. Es versátil, estiliza el cuello y se ve caro incluso con un peinado sencillo.

calendario lunar julio 2025 para cortes de pelo

Las fases en el calendario lunar de julio 2025 son ideales para saber si te conviene hacerte un buen corte de pelo o cambiar de look

Getty Archivo

Capas largas con flequillo ligero

Si quieres renovar tu look sin sacrificar largo, las capas largas combinadas con un flequillo ligero son la respuesta. No se trata de flecos pesados, sino de cortinas suaves que enmarcan el rostro y aportan frescura.

flequillo de cortina para mujeres maduras

Una de las ventajas del flequillo cortina, es que puede combinarse con distintos cortes de pelo para un look fabuloso

Getty Archivo

Decir adiós al pixie y al bob no es una regla, sino una invitación de que en 2026 el verdadero lujo está en cortes que se mueven, se sienten ligeros y reflejan seguridad. ¡Porque verte carísima no tiene que ver con la edad, sino con cómo usas tu melena a tu favor!

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
