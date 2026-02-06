¡No se han distanciado! La princesa Eugenia se mantiene en contacto con Andrés Mountbatten, según fuente cercana

La princesa Eugenia, y en general toda la familia real británica, atraviesan uno de los momentos más delicados de su vida personal y familiar. En medio de la polémica que se ha derivado de los recientes documentos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los que Sarah Ferguson y el exduque de York, Andrés Mountbatten-Windsor, han sido relacionados, una fuente cercana ha salido a asegurar que, contrario a lo que se había mencionado, la princesa Eugenia mantiene una estrecha relación con su padre, aunque esta se encuentre marcada por la discreción dada la gravedad de la situación.

¿Cómo ha reaccionado Eugenia a la polémica?

De acuerdo con algunos testimonios recogidos por “Page Six”, la princesa Eugenia estaría manteniendo una relación de cercanía con su padre, el ex príncipe Andrés, durante la polémica que rodea a él y a Sarah Ferguson.

Contrario a lo que se había informado, donde diversos medios británicos aseguraban que la princesa Eugenia había decidido darle la espalda a su padre en esta situación, la fuente afirmaría que la princesa estaría en contacto con él, y que más bien aseguraría que está siendo mencionada en un tema que no es problema suyo.

“Sé que Eugenia siente que la están manchando con un pincel que no es suyo, sino de su padre. Está muy frustrada”, afirmó una amiga cercana a la princesa.

Eugenia y su padre siguen en contacto

Según la fuente citada por “Page Six”, la princesa y su padre no estarían distanciados; todo lo contrario, incluso mencionaría que tanto Eugenia como Beatriz habrían ayudado al príncipe en su mudanza, aunque no de forma activa por sus respectivas tareas y actividades. “Sé que Eugenia no ha estado mucho tiempo para ayudar con el equipaje. Beatriz ha hecho mucho más, pero tiene hijos y trabajos, así que es muy difícil”, afirmaría la fuente.

La princesa Eugenia y Andrés Mountbatten no están distanciados. Getty

Recordemos que esta semana Andrés habría dejado de forma definitiva Royal Lodge, lugar que fuera su hogar por al menos 20 años.

La familia real recurre al silencio como estrategia

Aunque hasta el momento ningún miembro de la familia real ha salido a dar una declaración oficial al respecto, el silencio que la corona ha mantenido ha dicho mucho más que un comunicado. De acuerdo con expertos en realeza, la familia real ha recurrido una vez más a la ovación de pronunciamientos con el objetivo de no agrandar más la polémica, así como dañar la imagen de la Corona.

Esta semana diversos miembros, como Kate Middleton, el príncipe William o la reina Camila, han tenido actividades oficiales, y ninguno ha emitido una postura u opinión. Hoy por la tarde el rey Carlos también acudió a un evento en Dedham, donde fue cuestionado por un ciudadano, así como por la prensa sobre lo relacionado con Andrés, y el monarca optó por mantenerse en silencio.

Aunque la princesa Eugenia tampoco ha salido a dar alguna declaración, esta fuente cercana habría dejado claro que el vínculo con su padre, Andrés Mountbatten-Windsor, sigue siendo estrecho pero cauteloso.