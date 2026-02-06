Suscríbete
Meghan Markle sorprende a Harry con romántico regalo ideal para San Valentín

En medio de la rutina diaria, Meghan nos recordó que los pequeños gestos siguen siendo los que más conectan.

Febrero 05, 2026 • 
Karen Luna
El príncipe Harry y Meghan Markle

Meghan Markle sorprende a Harry con romántico regalo ideal para San Valentín.

(Getty Images)

San Valentín llegó con chocolate, amor y un guiño muy personal desde Montecito, pues Meghan Markle sorprendió al príncipe Harry con un regalo romántico y delicioso. Ella compartió en una historia de Instagram este lindo gesto que nos recuerda que cualquier día pueden haber detalles románticos.

El chocolate de As Ever que conquistó a Harry

A través de su cuenta de Instagram, Markle captó el momento en el queso esposo tomó uno de sus chocolates de la colección especial de San Valentín que Meghan lanzó recientemente bajo el nombre “Our Valentine’s Day As Ever x @compartes collection”. Tal como lo describe la marca, se trata de “una carta de amor en forma de chocolate”, pensada para celebrar el romance.

Esta colección incluye la nueva Signature Chocolate Collection, que reúne tres de sus barras más queridas, además de una novedad que se ha convertido en la gran protagonista; el Strawberry Dark Chocolate with Brut, un chocolate oscuro con fresa y un toque de brut, disponible exclusivamente dentro de esta edición especial.

Meghan no solo eligió este chocolate como regalo, sino que lo compartió con naturalidad en sus redes, dejando claro que es un detalle pensado desde lo personal y lo íntimo, no como una estrategia publicitaria fría.

Captura de pantalla 2026-02-05 a la(s) 7.29.24 p.m..png

Instagram

En tiempos donde San Valentín suele volverse excesivo, este gesto destaca por su sencillez. No hubo joyas extravagantes ni viajes anunciados, solo un regalo pensado para disfrutarse, compartirse y saborearse, muy en la línea del mensaje que As Ever transmite.

Este detalle confirma que los regalos más memorables no siempre son los más costosos, sino los que tienen historia. Meghan eligió un chocolate que representa su proyecto personal y se lo regaló a la persona con la que comparte su vida.

Así, entre cacao, fresa y un toque de brut, nos recordó que el romance también vive en los pequeños gestos, especialmente cuando se hacen con cariño.

