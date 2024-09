Revelan la tajante decisión qué tomaría el príncipe William sobre Harry y Meghan cuando sea rey de Inglaterra

Para nadie es un secreto la mala relación que existe entre el príncipe William y el príncipe Harry. Una situación que solo se ha recrudecido durante los últimos años y que parece no tener remedio, según los nuevos rumores que circulan entre la prensa británica durante los últimos días.

Si bien también se especula que el rey Carlos III si desearía acercarse a su hijo menor y a la esposa de este, Meghan Markle, la situación parece ser completamente distinta con el heredero a la corona británica ya que él no desearía acercarse a ellos en lo absoluto.

¿Qué haría el príncipe William con Harry y Meghan?

Según los reportes de medios británicos como The Mirror, todo parece indicar que una vez que el príncipe de Gales ascienda al trono de Inglaterra y se convierte en rey tendría contemplado dejar a Harry y Meghan completamente fuera de la Familia Real Británica por medio de un “plan brutal”.

Los rumores sugieren que el príncipe William dejaría completamente fuera de la Familia Real a Harry y Meghan Getty Images

“La sensación es que permitir que los Sussex vuelvan al redil es una mala decisión y deberían resignarse a estar al margen indefinidamente”, según lo que dijo una supuesta fuente cercana al primogénito del monarca.

Cabe resaltar que, aunque de momento no muevan ninguno sus fichas, seguramente la Casa Real podría ver la forma de que la polémica pareja no regresen nunca más a ser miembro activo de la corona británica. Sin embargo, a falta de integrantes que puedan representar a la monarquía, no vendría en mal una hipotética incorporación de los duques.

Recordemos que desde 2020 el pelirrojo royal y su mujer se separaron de la Familia Real y decidieron tener una vida independiente y fuera de la realeza. Razón por la cual desde ese mismo año establecieron su residencia en los Estados Unidos, específicamente en Montecito, California. En tanto que en los últimos años la situación entre William y el matrimonio Sussex se han distanciado mayormente.

El inesperado encuentro de los príncipes Harry y William

El príncipe William y su hermano Harry coincidieron en el funeral de su tío, Lord Robert Fellowes Getty Images

Mientras tanto, en días pasados los príncipes William y Harry tuvieron un incómodo encuentro durante el funeral de su tío, Lord Robert Fellowes, quien era esposo de una de las hermanas de Lady Di.

De acuerdo con lo que revelaron varios medios ingleses, el duque de Sussex y el príncipe de Gales no entablaron conversación alguna y tampoco se dirigieron la palabra ni se saludaron en ningún momento. Por lo que está nueva información podría darnos a pensar que una reconciliación entre ambos sí es casi imposible y que, probablemente, en un futuro Harry sí se vea fuera de la Familia Real Británica