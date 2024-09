¿El príncipe Harry está celoso de la popularidad de Meghan Markle? La extraña teoría que lo sugiere

La relación del príncipe Harry y Meghan Markle vuelve a estar de nuevo bajo la polémica luego de los nuevos rumores que han surgido y los cuales aseguran que el duque estaría celoso de su esposa. Una información que se da en medio de especulaciones sobre un posible retorno del duque a la Familia Real Británica.

Recordemos que desde que la pareja anunció su relación y compromiso generaron gran revuelo entre los seguidores de la corona británica ya que consideraban que el hecho de que la exactriz no tuviera nada que ver con la realeza era algo que le vendría bien para renovar la imagen de los Windsor.

¿Por qué el príncipe Harry tendría celos de su esposa?

Sin embargo, ahora algunos rumores indican que el matrimonio no estaría pasando por un buen momento ya que hay quienes aseguran que Harry tendría celos de Meghan a raíz de la gran atención mediática que ella recibió durante sus giras por Colombia y Nigeria.

El príncipe Harry sentiría celos por la atención mediática que su esposa recibió durante sus giras por Colombia y Nigeria Getty Images

Según lo que reveló el medio RadarOnline el experto en realeza Matt Wilkinson, el supuesto odio del hijo de Carlos III habría incrementado en el viaje que hicieron los duques por la nación cafetalera.

“Mucho de esto fue sobre Meghan. Muchas de las imágenes y las palabras que nos enviaron a través de la oficina de prensa (de los Sussex), (no) solo por un reportero... todo fue sobre Meghan. Todo fue creado sobre Meghan”, recalcó.

Además, la misma publicación sugiere que este gran interés de la prensa por Markle también habría generado cierto enojo a su esposo. “Y cuando vimos las imágenes filmadas por la gente que estuvo en las cenas o por gente que estuvo allí y que no formaba parte de este grupo de prensa, mostraron una imagen ligeramente diferente. Harry parecía un poco malhumorado. ¿Puedo usar su vocabulario? Tal vez parecía un poco ‘el repuesto’”, sugirió.

El príncipe Harry se habría sentido relegado por Meghan Markle durante su visita a Colombia Getty Images

Además, por otro lado fuentes cercanas aseguran que Harry “se siente eclipsado por su esposa después de que ella tomó el centro de la escena” tras realizarse este viaje.

La relación del príncipe Harry y Meghan Markle

No obstante, este no es el único rumor que ha puesto en tela de juicio su matrimonio ya que hay quienes sugieren que se encuentran en un momento difícil. Sobre todo porque hay quienes aseguran que el pelirrojo príncipe no estaría contento con su vida en Estados Unidos.

De hecho, se rumora que el hermano del príncipe William no estaría a gusto con los asesores de relaciones públicas que contrataron en la nación norteamericana y que, por lo mismo, habría buscado consejo con sus extrabajadores de confianza del Reino Unido.