Rompe el silencio: Jennifer Lopez relata cómo pasó su verano y nos da lecciones de cómo superar una relación

Ha sido un verano complicado para Jennifer Lopez entre compromisos profesionales y procesos personales. La actriz y cantante que solicitó su divorcio de Ben Affleck el pasado 20 de agosto, había desparecido de la mirada pública, hasta ahora.

A través de sus redes sociales la actriz abrió su álbum personal y su corazón, mostrándonos cómo ha pasado uno de los momentos más fuertes de su vida: el periodo de duelo tras la separación de Ben, a quien había nombrado el “hombre de su vida”.

“Oh, fue un verano” (Oh, it was a summer), publicó JLo en su Instagram y, sin dar más explicaciones, mostró una galería de imágenes relatando cómo ha vivido el duelo amoroso.

Ben Affleck y Jennifer Lopez se casaron el sábado 16 de julio de 2022, seguida de una segunda celebración en Georgia el 20 de agosto del 2023. Archivo

Jennifer Lopez pone fin a su relación

La historia de amor de Jennifer Lopez y Ben Affleck, que comenzó a principios de los años 2000, tuvo un nuevo capítulo en 2021. Según informes, las diferencias irreconciliables y el constante interés mediático han sido factores determinantes en esta ruptura.

Mientras Lopez tiende a preferir un estilo de vida más activo y social, Affleck es más introvertido y disfruta de la tranquilidad del hogar. Poco a poco, estas diferencias fueron creado tensiones en su convivencia, lo que ha llevado a la decisión de vivir separados y buscar nuevas direcciones en sus vidas.

La propia actriz presentó la demanda de divorcio, exactamente dos años después de su segunda boda de la pareja. Pero, en el papeleo se cita que la fecha de separación fue el 26 de abril de 2024.

La última vez que se vio a la pareja junta fue a inicios de mayo. GETTY IMAGES

Cómo superar una ruptura amorosa

Para Rozzana Sánchez Aragón, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, “las etapas del duelo amoroso tienen similitudes a las observadas en el duelo por muerte, ya que los individuos presentan en ambas situaciones ira, negación, depresión y seudoaceptación”.

Según la experta, el impacto psicológico se manifiesta en una amplia gama de síntomas. Conductualmente, se observan patrones adaptativos, hostiles, depresivos y de desorganización. A nivel cognitivo, predominan pensamientos de anhelo, negación, esperanza y suspicacia, mientras que a nivel emocional, la frustración, decepción e impotencia son emociones comunes.

¿Cómo podemos afrontar esta etapa de nuestra vida? Tomando por ejemplo la galería de momentos compartidos por Jennifer Lopez, podemos enlistar las siguientes recomendaciones:



Reconocer y aceptar las emociones: Permitirnos sentir tristeza, enojo, confusión y cualquier otra emoción que surja es fundamental. Reprimir nuestros sentimientos solo prolonga el sufrimiento.

“Todo sucede en un orden divino” es una de las lecciones que comparte Jennifer Lopez. @JLO

Permitirnos sentir tristeza, enojo, confusión y cualquier otra emoción que surja es fundamental. Reprimir nuestros sentimientos solo prolonga el sufrimiento. Darnos tiempo para el duelo: Llorar, expresar nuestras emociones y permitirnos sentir el dolor son parte natural del proceso de sanación.

Buscar apoyo social: Hablar con amigos, familiares o un grupo de apoyo puede proporcionarnos el consuelo y la comprensión que necesitamos. Compartir nuestras experiencias puede ser terapéutico.

Disfrutando de un helado o acompañando a sus hijos y amigos, Jennifer agradece los momentos de su vida. @JLO

Distraernos con nuevas actividades: Descubrir nuevos hobbies o intereses nos ayuda a desviar nuestra atención del dolor y a enfocarnos en el crecimiento personal.

Establecer nuevas metas: Crear objetivos a corto plazo nos brinda un sentido de propósito y dirección, motivándonos a avanzar hacia un futuro más positivo.

“Ella está floreciendo tranquila, fuera de su alcance y en paz”, afirma la playera de JLO (y su selfie lo comrpueba). @JLO

Como lección adicional, ante una dolorosa separación, es importante buscar ayuda profesional. Sobretodo cuando el dolor persiste o se vuelve abrumador, con ayuda de un terapeuta podemos encontrar las herramientas y el apoyo necesarios para superar esta etapa.

Tal como lo muestra la galería de JLO (y lo hemos vivido), tras una ruptura amorosa, es natural sentir una variedad de emociones intensas. Reconocer y aceptar estos sentimientos, como la tristeza y la ira, es parte integral del proceso de duelo y recuperación.