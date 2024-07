De la cancelación de su gira a los rumores de divorcio: ¿es el 2024 el peor año de Jennifer Lopez?

Considerada una de las artistas más queridas y exitosas del mundo, Jennifer Lopez parece estar atravesando un momento difícil a nivel personal y profesional, pues, en los últimos meses, ha cancelado su gira y se ha visto envuelta en especulaciones sobre problemas en su matrimonio con Ben Affleck.

Actualmente, Jennifer Lopez es considerada una artista polifacética que ha conquistado el mundo del entretenimiento como actriz, cantante, bailarina, diseñadora de moda y empresaria. Nacida en el Bronx, Nueva York, su talento la llevó desde los escenarios infantiles hasta la cima de la fama.

El origen de Jennifer Lopez

Su gran salto a la fama llegó en 1997 con la película biográfica Selena, donde interpretó a la cantante tejana y recibió una nominación al Globo de Oro. A partir de ahí, despegó su carrera de actriz. Las películas de JLo mejor valoradas por la crítica son: Un Romance Muy Peligroso, Estafadoras De Wall Street , Mi Familia, Sangre y Vino y Cásate conmigo.

En el ámbito musical, su debut ocurrió en 1999 con el álbum On the 6. Su discografía es amplia, siendo J.Lo, del 2001, uno de sus más reconocidos. Con él ingresó en el #1 del Billboard 200 y fue certificado cuádruple platino en Estados Unidos por vender 4 millones de copias. El año siguiente lanzó This Is Me...Then, con el que vendió 6 millones de copias a nivel mundial. Y en 2007, Como ama una mujer vendió 800 mil copias.

Su talento se extiende a otros ámbitos. Ha sido jurado en American Idol, tuvo una exitosa residencia en Las Vegas y lanzó líneas de ropa, perfumes y maquillaje, convirtiéndose en un ícono de la moda y belleza.

En febrero, la cantante presentaba el documental: This is Me... Now. Getty Images

2024: ¿un mal año?

Estos son los desafíos a los que se ha enfrentado la artista este 2024:



Una gira cancelada: La gira de “ This Is Me... Live ” ha sido oficialmente cancelada. El comunicado oficial de Live Nation, la empresa organizadora de la gira, indica que López ha decidido tomarse un tiempo para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos. Esta decisión, enmarcada en la búsqueda del bienestar personal y familiar, cobra especial relevancia tras un año marcado por intensa actividad profesional.

Sin embargo, otras posibles razones para la cancelación han surgido en los medios. Algunos informes sugieren que la gira no estaba cumpliendo con las expectativas de venta de entradas, lo que habría generado preocupaciones financieras.

Simu Liu, Jennifer Lopez y Brad Peyton visitaron la CDMX para presentar Atlas . Vanidades

La gira de “ ” ha sido oficialmente cancelada. El comunicado oficial de Live Nation, la empresa organizadora de la gira, indica que Esta decisión, enmarcada en la búsqueda del bienestar personal y familiar, cobra especial relevancia tras un año marcado por intensa actividad profesional. Sin embargo, otras posibles razones para la cancelación han surgido en los medios. Algunos informes sugieren que la gira no estaba cumpliendo con las expectativas de venta de entradas, lo que habría generado preocupaciones financieras. Fracaso en el cine: La película de ciencia ficción Atlas, protagonizada por Jennifer Lopez y estrenada en Netflix el 24 de mayo de 2024, ha generado críticas dispares. El principal punto de cuestionamiento recae en el guion, calificado como artificial, insatisfactorio y predecible. La trama, según los expertos, no logra conectar con el espectador, reciclando ideas gastadas y desarrollando personajes poco profundos.

Si bien los efectos especiales se consideran decentes, algunos expertos los comparan con los de producciones de bajo presupuesto, restando impacto a la propuesta visual. La acción, por su parte, se describe como genérica y poco emocionante, carente de la intensidad que el género exige.

Este 2024, la pareja ha sido visto junta en escasas ocasiones. Getty Images

Rumores de divorcio: La pareja no ha sido vista junta en eventos oficiales desde hace tiempo. De hecho, Affleck no acompañó a Lopez a la MET Gala este año ni a la presentación de su película “Atlas” en Nueva York, donde ella evitó responder preguntas sobre él.

Según reportes, Affleck ha estado durmiendo fuera del hogar familiar en las últimas semanas, alimentando las especulaciones sobre un distanciamiento físico, e incluso, algunos medios

A esto se le suma la falta de interacción en redes sociales. Antes, la pareja era muy activa en redes sociales y compartía muestras de afecto. Ahora, ha dejado de hacerlo en las últimas semanas, lo que ha sido interpretado como un indicio más de problemas.

A penas estamos a la mitad del 2024, por lo que ún estamos por ver si realmente éste es el peor año para Jennifer Lopez. Sin embargo, lo que es seguro es que estos eventos han marcado un punto de inflexión en su vida personal y profesional.