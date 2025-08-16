Suscríbete
Madonna y su corte de pelo bob de los 2000 que toda mujer de 60+ debe usar este 2025

En definitiva, el corte bob rubio que Madonna convirtió en icono hace más de dos décadas es hoy una de las mejores elecciones.

August 16, 2025 • 
Karen Luna
The Cinema Society & Piaget Host A Screening Of "W.E." - Inside Arrivals

Madonna y su corte de pelo bob de los 2000 que toda mujer de 60+ debe usar este 2025

Getty Images

Hablar de Madonna es hablar de reinvención con rebeldía porque, no importa la década, la reina del pop siempre encuentra la manera de marcar tendencia y esta vez su estilo vuelve a inspirar a miles de mujeres maduras que desean un look moderno, elegante y con ese aire juvenil que nunca pasa de moda. Hablamos de corte bob que llevó a inicios de los 2000; está resurgiendo como una de las apuestas más fuertes para el 2025, sobre todo para quienes tienen 60 años o más.

Corte bob rubio para rejuvenecer a los 60 años

El encanto de este corte está en su sencillez porque es clásico y ligeramente texturizado, puede suavizar las facciones al dar ese efecto “lifting natural” que muchas mujeres buscan sin necesidad de pasar por tratamientos invasivos. En el caso de Madonna, su rubio cálido con destellos dorados iluminaba su piel mientras resaltaba sus ojos, creando el marco perfecto alrededor del rostro.

Hoy, este estilo regresa con un aire fresco que va muy bien con las mujeres maduras que quieren proyectar seguridad sin renunciar a la feminidad. Además, estilistas aseguran que el bob rubio ayuda a disimular las canas al mezclarlas con tonos más claros, lo cual lo convierte en un aliado práctico y estético.

Bob corto: la tendencia que estiliza el rostro

Si algo caracteriza al bob es su versatilidad. Madonna lo usaba con raya al medio y un acabado liso impecable, lo que acentuaba su carácter sofisticado. Sin embargo, en 2025 se llevan también las versiones más relajadas: ondas suaves, puntas ligeramente desfiladas y un styling con movimiento que rejuvenece al instante.

"Sin City" London Premiere

Madonna y su corte bob que todas queremos esta temporada.

Getty Images

Para mujeres con más de 60, este corte no solo estiliza el rostro, también ayuda a mantener el cabello con mejor forma y menos peso, lo cual es clave cuando la textura cambia con la edad. La sensación de frescura y ligereza es lo que hace que tantas celebrities maduras lo elijan para desfilar en alfombras rojas o simplemente para el día a día.

Por qué el rubio de Madonna sigue siendo un referente

La clave del éxito del bob de Madonna no era solo el corte, sino el color. Ese rubio claro con matices mantequilla y toques dorados se convirtió en uno de los tonos más imitados de la década del 2000, y hoy vuelve con la promesa de iluminar pieles maduras. Expertos en coloración afirman que los tonos rubios suavizan las líneas de expresión y aportan luz al rostro, un truco que la cantante supo explotar como nadie.

Elegir un rubio bob en 2025 no significa copiar un look del pasado, sino reinterpretarlo con matices modernos; puedes elegir un rubio vainilla, un champagne o incluso un dorado más intenso, dependiendo de lo que vaya mejor contigo.

Karen Luna
