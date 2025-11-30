Maquillaje navideño: 5 tendencias para brillar con magia propia esta temporada

Esta temporada decembrina, las tendencias de maquillaje apuestan por un brillo sofisticado que no sacrifica tu apariencia natural, para ello se buscan texturas luminosas, destellos metálicos y una mezcla equilibrada entre elegancia clásica y toques audaces que definen el look festivo del 2025.

El maquillaje navideño de este año, tiene como gran protagonista la piel, pues la idea es que se vea fresca y luminosa, con bases ligeras y rubores cremosos, mientras se ilumina sutilmente con las sombras y el lipstick.

Tendencia de maquillaje para un look navideño fresco y elegante para Navidad

La clave para conseguir un maquillaje navideño moderno y sofisticado, está en combinar texturas, sin saturar demasiado, y lograr que cada look proyecte tu lado más auténtico y glamuroso.

Piel luminosa efecto “frost glow”

Para el maquillaje de invierno, la piel debe verse fresca y radiante, usando bases ligeras y aplicando iluminador de manera estratégica en pómulos, puente de la nariz y el lagrimal, para crear ese efecto “frost glow” que ilumina el rostro como si reflejara la luz de manera sutil.

Sombras sparkly

Estas sombras se caracterizan por su brillo intenso, una propuesta que ayuda a iluminar la mirada pero de una forma discreta y glamurosa esta temporada, pues bien difuminada, se verá increíble para tu look festivo.

Labios berry

Para los labios, los tonos como el ciruela, vino o frambuesa, son los favoritos para dar color y un toque sofisticado a tu maquillaje navideño, además los acabados mate y aterciopelados serán los más usados, pero el gloss también es bienvenido.

Delineados metálicos

Olvídate del clásico delineado de ojos en color negro, y apuesta por los tonos de temporada como el azul, dorado o plateado, en sus versiones metálicas para transformar tu maquillaje de algo simple a un look memorable.

Mejillas sonrojadas

La tendencia favorita de la Navidad, son esas mejillas sonrosadas que se consiguen con rubores en tonos frambuesa o cereza, que se aplican sobre las mejillas y sutilmente en la base de la nariz, para crear ese efecto rojizo causado por el frío.

El mes de diciembre no solo es época de luces y festejos, también es el escenario ideal para lucir toda tu magia con un maquillaje original y natural.

