Peinados navideños: 8 propuestas fáciles de hacer y muy elegantes para esta Navidad 2025

Lucir impecable esta Navidad es mucho más fácil de lo que crees, pues un lindo peinado se puede convertir en el aliado perfecto para crear un look lleno de elegancia, y lo mejor de todo es que puedes hacerlo tú misma desde la comodidad de tu hogar.

Y es que la tendencia en peinados para Navidad de este año, está enfocada en la practicidad y naturalidad, por lo que no tienes que recurrir a complicados peinados de salón para lucir espectacular.

Peinados de Navidad fáciles de hacer y elegantes

Te compartimos algunas propuestas de peinados que combinan estilo y sencillez, ideales para quienes buscan un acabado sofisticado sin pasar horas frente al espejo o costosas citas en el salón de belleza.

Moño bajo

Este clásico atemporal es súper fácil de hacer y el complemento ideal para lucir elegante y sofisticada, te recomendamos un acabado pulido para mayor sofisticación.

Ondas suaves estilo Old Hollywood

Las ondas amplias, con movimiento y un toque retro, continúan siendo una de las propuestas favoritas para lucir elegante, además funcionan en melenas medianas y largas, y aportan un aire glamuroso sin esfuerzo.

Coleta alta o ponytail

La coleta pulida se transforma en un peinado festivo al sumar un listón satinado en tonos rojos, dorados o verdes, una de las opciones más prácticas, pero que siempre le puedes dar un toque elegante.

Chignon desenfadado

El recogido relajado, con mechones sueltos alrededor del rostro, es ideal para quienes prefieren un look romántico y moderno, que además va perfecto con cualquier outfit.

Semi recogido con volumen

El semi recogido casual puede ganar mayor protagonismo si estilizas tu melena con suaves y delicadas ondas que aporten volumen y movimiento.

Trenza lateral

Las trenzas siguen conquistando la temporada navideña, y en su versión lateral, suelta y ligeramente despeinada, aporta un estilo bohemio pero refinado. Además le puedes dar un toque más festivo, agregando accesorios pequeños y brillantes.

Wet hair

El acabado húmedo regresa para quienes aman el estilo vanguardista, puedes peinar con una raya definida y efecto brillante, es ideal para eventos nocturnos y elegantes.

Midi bun

Además de los recogidos, puedes optar por este midi bun desenfadado que puedes darle un toque glamuroso agregando suaves ondas para darle movimiento a tu melena.

Con pequeños detalles, productos clave y un toque de creatividad, es posible lucir impecable en todas las celebraciones de la temporada.

