Suscríbete
Belleza

Peinados navideños: 8 propuestas fáciles de hacer y muy elegantes para esta Navidad 2025

Para esta Navidad 2025, los peinados se inclinan por una combinación impecable de elegancia, naturalidad y practicidad que harán lucir elegante y sofisticada.

Noviembre 19, 2025 • 
Melisa Velázquez
Peinados de Navidad fáciles de hacer y elegantes

Peinados de Navidad fáciles de hacer y elegantes

Getty Images

Lucir impecable esta Navidad es mucho más fácil de lo que crees, pues un lindo peinado se puede convertir en el aliado perfecto para crear un look lleno de elegancia, y lo mejor de todo es que puedes hacerlo tú misma desde la comodidad de tu hogar.

Y es que la tendencia en peinados para Navidad de este año, está enfocada en la practicidad y naturalidad, por lo que no tienes que recurrir a complicados peinados de salón para lucir espectacular.

Te podría interesar: Uñas de Navidad: 7 diseños cortos que elevan tu look con elegancia y estilo

También puedes leer:
Te explicamos si funciona o no la técnica del lavado inverso para el cabello
Moda y belleza
5 peinados elegantes y en tendencia para cabello corto
Julio 24, 2023
 · 
Emma Duarte
Peinados fáciles que puedes hacerte si tienes el pelo corto
Pelo corto: peinados fáciles y cortes para mujeres maduras
Junio 28, 2023
 · 
Regina Barberena Anaya

Peinados de Navidad fáciles de hacer y elegantes

Te compartimos algunas propuestas de peinados que combinan estilo y sencillez, ideales para quienes buscan un acabado sofisticado sin pasar horas frente al espejo o costosas citas en el salón de belleza.

Moño bajo

Este clásico atemporal es súper fácil de hacer y el complemento ideal para lucir elegante y sofisticada, te recomendamos un acabado pulido para mayor sofisticación.

Ondas suaves estilo Old Hollywood

Las ondas amplias, con movimiento y un toque retro, continúan siendo una de las propuestas favoritas para lucir elegante, además funcionan en melenas medianas y largas, y aportan un aire glamuroso sin esfuerzo.

Coleta alta o ponytail

La coleta pulida se transforma en un peinado festivo al sumar un listón satinado en tonos rojos, dorados o verdes, una de las opciones más prácticas, pero que siempre le puedes dar un toque elegante.

Chignon desenfadado

El recogido relajado, con mechones sueltos alrededor del rostro, es ideal para quienes prefieren un look romántico y moderno, que además va perfecto con cualquier outfit.

Semi recogido con volumen

El semi recogido casual puede ganar mayor protagonismo si estilizas tu melena con suaves y delicadas ondas que aporten volumen y movimiento.

Trenza lateral

Las trenzas siguen conquistando la temporada navideña, y en su versión lateral, suelta y ligeramente despeinada, aporta un estilo bohemio pero refinado. Además le puedes dar un toque más festivo, agregando accesorios pequeños y brillantes.

Wet hair

El acabado húmedo regresa para quienes aman el estilo vanguardista, puedes peinar con una raya definida y efecto brillante, es ideal para eventos nocturnos y elegantes.

Midi bun

Además de los recogidos, puedes optar por este midi bun desenfadado que puedes darle un toque glamuroso agregando suaves ondas para darle movimiento a tu melena.

Con pequeños detalles, productos clave y un toque de creatividad, es posible lucir impecable en todas las celebraciones de la temporada.

peinados
Melisa Velázquez
Relacionado
Carlota Casiraghi presenta “La Fêlure” el libro que muestra su lado más filosófico.png
Realeza
Charlotte Casiraghi revive el estilo noventero de Cher Horowitz con un traje amarillo en tweed
Noviembre 19, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Qué significan la naranja y el romero en el árbol de Navidad?
Estilo de vida
Naranja y romero: ¿Qué significan y por qué debes ponerlos en el árbol de Navidad este 2025?
Noviembre 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Ritual de manifestación para la Luna nueva en Escorpio
Horóscopos
Ritual de Luna nueva en Escorpio 2025, ¿cómo atraer la abundancia y prosperidad con esta energía?
Noviembre 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Kate Winslet recuerda cuando conoció al rey Carlos III
Realeza
Kate Winslet recuerda el vergonzoso incidente que le ocurrió cuando conoció al Rey Carlos III
Noviembre 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez