Kate Winslet recuerda el vergonzoso incidente que le ocurrió cuando conoció al Rey Carlos III

Kate Winslet ejerce como fundadora de The King’s Foundation, la organización benéfica educativa del rey Carlos III, y sabe muy bien cómo manejarse ante la realeza; sin embargo, no siempre fue así, la actriz británica de 50 años asegura que en su juventud, pasó por un momento muy vergonzoso.

En una entrevista reciente, Winslet rememoró la primera ocasión en que conoció al entonces príncipe Carlos y cómo su arriesgado atuendo estuvo a punto de provocarle un momento embarazoso frente al importante miembro de la realeza.

El vergonzoso momento que pasó Kate Middleton cuando conoció al rey Carlos III

Fue en el programa de Jimmy Kimmel que se emitió el pasado 18 de noviembre, donde Kate recordó la primera vez que conoció al rey Carlos III, ella apenas tenía 20 años, y él todavía era príncipe de Gales.

La ganadora del Óscar conoció a Carlos por primera vez en el estreno real de Sentido y Sensibilidad en Londres en febrero de 1996, donde lucía un atrevido vestido de encaje que dejaba poco a la imaginación.

“La primera vez que lo conocí, ¡madre mía!”, recordó Kate. “Vino a apoyar el estreno de Sentido y Sensibilidad cuando yo tenía solo 20 años. Y la verdad es que no me di cuenta de que íbamos a conocerlo de verdad. Se me había olvidado que llevaba un vestido de encaje transparente”.

Afortunadamente, Kate llevaba un abrigo que le ayudó a salir del apuro y así evitar pasar un momento aún más incómodo: “Gracias a Dios que llevaba un abrigo porque mientras él se acercaba a mí, yo pensaba: '¡Pezones! ¡Pezones! ¡Pezones! ¡Dios mío!’. Y entonces alguien simplemente dijo: '¡Abrigo!’ y me cubrí y dije: ‘Su Majestad’”, añade Kate.

¿Qué piensa Kate Winslet del rey Carlos III?

Durante la entrevista, Kate, que ejerce como embajadora de la Fundación King, puede confirmar que Carlos es más relajado de lo que la gente piensa, y lo describe como un gran hombre.

“Es un hombre realmente extraordinario”, exclamó emocionada. “Es una persona realmente extraordinaria. Es muy, muy amable, extremadamente empático y muy generoso. Es una persona muy gentil y afable. Pero es el rey y conocerlo es todo un acontecimiento”.

