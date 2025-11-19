El rey Juan Carlos I regresa a España para reunirse con su hijo Felipe VI, la reina Letizia y el resto de la familia

Hace más de 5 años que el rey emérito de España, Juan Carlos I, se mudó a Abu Dabi tras ser desterrado por los escándalos financieros y personales que protagonizó y que lo obligaron a renunciar a la corona y a sus funciones reales, dejando el trono a su hijo, el rey Felipe VI.

Sin embargo, este 22 de noviembre hará su regreso a su país natal para celebrar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía, donde se reunirá con su hijo y la familia completa, tras varios años de exilio.

Te podría interesar: El rey Juan Carlos I revela detalles de una de sus charlas telefónicas con la princesa Leonor: “Me emocioné”

El rey Juan Carlos I regresa a España para reunirse con Felipe VI y la reina Letizia

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, fue el propio rey Felipe VI quien le extendió la invitación a su padre, el rey emérito Juan Carlos I, para unirse a ellos en el Palacio Real de El Pardo, para celebrar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía.

El encuentro ocurrirá el próximo 22 de noviembre, un día después del acto institucional en el que la reina Sofía recibirá el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, en reconocimiento a su dedicación y servicio a la Corona.

Se dice que el rey Juan Carlos tuvo sus dudas sobre su asistencia a esta reunión familiar, pues aseguran se sintió ofendido por no ser invitado al evento oficial, donde su esposa, la reina Sofía, será la gran protagonista.

El rey Juan Carlos I se reunirá con su familia en España Pool/Getty Images

¿Quiénes se reunirán con el rey Juan Carlos I en El Pardo?

A este almuerzo acudirán los reyes Felipe VI y Letizia, las hijas del monarca, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la reina Sofía y otros miembros de la familia, como las infantas Elena y Cristina, los hijos de ambas, así como la hermana del rey emérito, Margarita de Borbón, acompañada de su esposo, Carlos Zurita.

Se dice que la agenda es muy similar a la de la celebración del cumpleaños 18 de la princesa Leonor, que ocurrió hace un par de años, donde Juan Carlos también estuvo presente, pero tuvo que regresar a Abu Dabi ese mismo día, pues no puede permanecer en España más de 24 horas.

El reencuentro de don Juan Carlos se produce justo cuando se acaban de publicar sus memorias, tituladas ‘Reconciliación’, en Francia. Un libro en el que deja en muy buena posición a su esposa, doña Sofía, pero no tanto a su hijo, Felipe VI, y a su nuera, doña Letizia.

