¡Sí al glitter! 5 diseños de uñas navideñas discretos y elegantes que debes llevar este diciembre

La Navidad siempre nos invita a experimentar con texturas brillantes y efectos luminosos, pero este año la tendencia se inclina por un glitter mucho más sofisticado, especialmente por diseños con detalles delicados y acabados que capturen la luz de forma elegante.

Las uñas navideñas de este año están llenas de magia, pero también de sutileza, apostando por diseños reflectivos hasta el clásico francés reinventado. Estos cinco diseños de uñas harán lucir tus manos impecables, modernas, elegantes y llenas de glamour, un requisito esencial para triunfar estas piezas decembrinas.

Uñas doradas reflectivas

Ese es el diseño más llamativo de la selección, pero también uno de los más versátiles. Las uñas doradas reflectivas utilizan un gel que se activa solo cuando le pega una luz directa, como un flash, lo que permite disfrutar de un acabado discreto en exteriores y un efecto espectacular en fotos o eventos nocturnos.

Para que este diseño no resulte demasiado cargado, la propuesta es apostar por algo equilibrado que combine diferentes elementos para un acabado elegante y discreto.

Uñas ovaladas con glitter

Las uñas ovaladas y cortas son la silueta favorita para un look elegante y práctico. Si se combinan con un gel dorado con glitter fino, el resultado es un diseño luminoso, limpio y muy favorecedor.

El brillo se distribuye de manera uniforme y suave, ideal para quienes quieren llevar glitter sin perder discreción.

Estas uñas son una alternativa minimalista, puesto que no requieren de ningún otro elemento decorativo, dejando a los brillos ser protagonistas del diseño.

Uñas francesas con piedritas

El diseño francés sigue siendo uno de los favoritos porque alarga visualmente los dedos y rejuvenece las manos. Esta temporada, una opción muy navideña para llevarlo es sustituir la tradicional punta blanca por una hilera de piedritas pequeñas que añadan luz sin caer en la exageración.

Este es un diseño equilibrado y ultrafemenino, que no solo te hará brillar en los eventos de noche, sino también en el día.

Uñas efecto azúcar

El efecto azúcar es una de las tendencias más lindas y discretas del invierno. Se logra aplicando glitter espolvoreado sobre la uña antes de curarlo en lámpara. Para esta idea se recomienda colocar el brillo sobre el color de la base natural de la uña y apostar por un glitter tornasol para lograr que su brillo nos regale un diseño sumamente sofisticado. Este efecto puede utilizarse también sobre decoraciones como copos de nieve o el famoso diseño de bastón de caramelo.

Glitter French

Contrario a lo que pudiera parecer, apostar por el glitter sobre el glitter puede ser una alternativa sofisticada y elegante para lucir unas uñas con brillos. Este diseño combina una base rosada que contenga glitter suave y un borde francés realizado con un glitter plateado más saturado.

Aunque suena a un diseño minimalista, en realidad es una de las alternativas más elegantes para estilizar las uñas, las cuales resaltarán más si se llevan en forma de almendra. Esta alternativa es perfecta para llevar en cenas formales o fiestas de fin de año.

La Navidad es el momento ideal para añadir un toque de brillo y estos cinco diseños de uñas navideñas nos demuestran que el glitter puede ser sofisticado, delicado y altamente elegante. Ahora que ya conoces estos diseños llenos de purpurina, ¿cuál de ellos te convenció para llevar esta temporada de fiestas?